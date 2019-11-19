【丹絨比艾補選國陣大勝】國陣藍眼議員 齊聚阿茲敏官邸引猜測







（吉隆坡18日訊）隨著希盟在丹絨比艾國席補選慘敗，多名來自國陣與公正黨的國會議員週一晚在經濟部長阿茲敏的官邸齊聚，引來各界諸多猜測。

《當今大馬》的一則報導指出，這些議員是於週一晚上約9點半開始陸續出現在阿茲敏位於布城第10區的官邸。

據觀察，到訪阿茲敏官邸的國陣議員包括金馬侖高原國會議員藍利，而公正黨議員則有房地部長兼安邦國會議員祖萊達、交通部副部長兼敦拉薩鎮國會議員卡瑪魯丁。

在大約兩小時後，這些議員才陸續離開阿茲敏的官邸。

無獨有偶的是，無論是來自國陣或公正黨的國會議員在受詢時，都拒絕透露他們到訪阿茲敏官邸的目的。

據悉，祖萊達在離開時，只是向記者揮揮手，並未停步發言，而國陣議員藍利在受詢時也只是說：“沒有什麼啦。“

根據《當今大馬》記者現場目擊，一些國陣國會議員的座駕，包括巫統江沙國會議員瑪斯杜拉（Mastura Mohd Yazid）、立卑國會議員阿都拉曼（Abdul Rahman Mohamad）與馬蘭國會議員依斯邁阿都慕達利（Ismail Abd Muttalib）的轎車也都停放在阿茲敏官邸外，而這3名議員都曾於上月24日，即政壇傳出“保馬行動“之際召開聯袂記者會，力挺首相馬哈迪做滿任期。