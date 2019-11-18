【丹絨比艾國陣大勝】不滿一意孤行致慘敗 民政現倒劉華才聲浪

（檳城18日訊）民政黨出征丹絨比艾國席補選並鎩羽而歸，在黨內激起不少基層的怨聲，並認為黨主席拿督劉華才一意孤行，並帶民政黨去“荷蘭”。

民政黨這一場補選中，候選人溫蒂得票1707張失去按櫃金，促使民政黨內的“愛黨派”與“護主派”在臉書隔空交戰；愛黨派公開要求劉華才當個“體面人”負責任及退位以示對這場補選的失敗負責，而護主派則要求批評黨主席者退黨。

被標誌為“愛黨派”的民政黨州委陳嘉亮在接受《光明日報》訪問時說，他從一開始就在臉書公開發表不認同劉華才的這項決定，甚至透過簡訊勸主席懸崖勒馬，奈何對方一意孤行，甚至挑戰他去柔佛州丹絨比艾一行。

陳嘉亮：愛黨要講真話

他說，既然當時劉華才如此自負，並認為可在相關補選中取得勝利或至少保住按櫃金。而今事實勝於雄辯，對方就應該為此事負責任。

“我就是要劉華才為他的決定負起責任，如此簡單！就算是他引咎辭職，然後再由護主派黨員演一場大龍鳳挽留，我也接受。”

問及近期在臉書高調發表對劉華才的不滿，就不怕最終會遭到黨對付？陳嘉亮說，他從一開始就以黨的權益為最大前提，不惜“死諫”劉華才三思而行，既然從一開始就不怕，如今何懼會遭到對付。

“若主席一味不聽黨基層力勸，這個黨將來的方向想必也離荷蘭不遠，所以我無所畏懼，甚至被開除黨籍我也不會上訴。”

陳嘉亮多次重申，他在臉書上的發表的言論純屬他對於黨主席的看法，至於黨內基層對於劉華才怨聲四起一事，他並不清楚，不過他認為愛黨就應該講真話，而不是講主席喜歡聽的話。（TTK）

盧界燊：攻丹絨比艾是錯誤

檳州民青團前團長盧界燊說，他始終認為民政黨上陣丹絨比艾補選是一項錯誤的決定。

他個人是反對這次上陣，原因有幾個:

其一，民政黨在丹絨比艾並沒有組織，民政黨也沒有比較有聲望的前線候選人。

其二，民政黨沒有資源。檳城已經有這麼多課題讓民政黨去深入監督，而民政黨資源又有限，那為什麼要浪費資源去打比艾補選？顯然，這是個非常錯誤的決定。

他說，民政黨的口號，不應該淪落為掛在嘴邊的口頭禪。而這口號，應該牢牢刻在每個領導層的心內。身體力行去實現什麼是“萬眾一心Satu Hati”。

胡棟強：黨內問題黨內處理

針對民政黨內醞釀向黨主席拿督劉華才逼宮的一股勢力，該黨署理主席胡棟強表明，鑑於事件是該黨內部問題，因此會在黨內處理，感謝大家對黨的關心。

至截稿為止，記者仍無法聯絡上民政黨主席拿督劉華才。