10億貸款供東鐵 本地承包商可申請

（吉隆坡18日訊）中小企業銀行（SME Bank）撥出10億令吉款項，充作參與東海岸鐵路工程計劃中土木工程配套的本地承包商融資便利。

財政部長林冠英說，符合資格的每位本地承包商可在周轉信貸及定期融資綜合項目下，獲得多達5000萬令吉的融資。

“目前已有大約300至400家中小企業對這項貸款提出申請。”

他說，這是中小企業銀行首次參與東鐵計劃土木工程配套，以提供貸款的便利。

他披露，今年5月，相關機構已為本地承包商展開了ECRL土木工程配套的預審工作，當中有331家公司已進入入圍名單，成為潛在得標者。

“當中有234為土著企業，占71%比率。”

他周一見證了中小企業銀行與大馬鐵路銜接公司（MRL）及中國交建（東鐵項目）私人有限公司（CCC-ECRL Sdn.Bhd.）簽署合作備忘錄後，發表上述談話。

“東鐵計劃的重啟和落實，對馬中兩國是一項雙贏的共識，其中除了大馬方面成功降低了其建造成本逾200億令吉，也包括營運成本上雙方的共享，加上該計劃也獲得繼續落實，這樣一來便能避開卷入司法的紛爭，而政府未來也將逐一公布更多相關工業園區等額外投資的計劃。”

他說，東鐵橫跨登嘉樓州、吉蘭丹、彭亨、森美蘭、雪蘭莪5州及布城，全長640公里，而此計劃將為大馬人民塑造2萬3000個就業機會。

他披露，該工程目前進度已接近13%，並將會按時間表於2026年12月完工。