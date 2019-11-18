交長：設專案小組 1年內恢複飛安級別

（布城18日訊）交通部長陸兆福宣布，當局成立一個獨立專案小組，預期在12個月內，主動解決美國聯邦航空總署（FAA）評級中的33項問題，讓大馬的飛航安全評級從第二級別恢複到第一級別。

他今午在馬來西亞民航管理局（CAAM）總部召開記者會聲稱，專案小組將由合格航空技術人員及在航空領域具有專業知識的國際專家組成，包括4名飛行員，3名工程師及1名技術協調員。

他表示，8名小組成員中將有3名國際航空專家，並由民航局前總監拿督郭師傳領導。

主動解決33項問題

他提到，33項問題有一半是與程序有關，這些都能解決，只要有一個獨立的小組給予建議。

“專案小組將向交通部長和民航局管理層報告解決有關問題的進度。郭師傳所扮演的角色則包括協調專案小組工作、領導和制定工作計劃及審查過程、監督工作計劃的全面實施。”

陸兆福說，除成立專案小組，民航局也應審查當前所有費用，並會與盡快轉變為獨立運作的法定機構。

他希望讓民航局財務獨立的原因是，FAA的評估指我國在航空領域的薪資待遇不夠吸引人，無法招募和留住技術人員及飛行員。

他聲稱，雖然民航局去年已公司化，但財務方面沒完全獨立，導致民航局僱員的薪資依舊比照政府的薪級表。當局將與公共服務局（JPA）商討此事。

“為讓民航局財務獨立，就須調整收入來源及收取的費用，包括航空飛行費（ANFC）。

我們正研究這項收入，自2006年起，已多年沒獲調整，我們希望借由費用調整，增加民航局的收益。”

陸兆福提及，12月初他將再次召開記者會，公布更多有關民航局新收費的細節。

他說，前首相拿督斯里納吉指大馬民航局2016年有通過美國聯邦航空總署審核的言論，並不屬實，而我國上次通過審核是在2003年。

針對航空飛行費增加會否引起航空公司不滿的提問，他則回應說，相信所有航空公司都會理解其必要性，以便我國的民航能更具效率。

詢及降級後，我國是否受到任何影嚮時，陸兆福聲稱，我國不允許增加飛往美國的班次，雖然目前只有亞航飛往夏威夷，但被降級確實影嚮我國航空的聲譽，因此須被正視及解決。

出席記者會的尚包括民航局代理首席執行員再諾、主席阿末里茲萬及成員拿督拉紮禮。