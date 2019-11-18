教育總監：2025年全面使用 線上批卷減錯誤省費用

（吉隆坡18日訊）教育總監拿督阿敏聲稱，考試局採用線上批卷系統，有助減少錯誤，提高正確性和節省批改紙卷的費用。

他今日為考試局線上批卷系統主持推介禮時說，教育部希望小六評估考試（UPSR）、初三評估考試（PT3）和大馬教育文憑（SPM）未來都能落實線上考試制度。考生將會在規定的教育局或州教育局中心進行線上考試。

他表示，今年落實的線上批卷系統初步只概括大馬教育文憑历史重考科目和5個選修科，涉及的考卷約1萬9810份。

規定地點進行線上考試

而其它已實行線上批卷的還有4000多份大馬教育文憑重考科目，13張總共11萬零500份的高級宗教文憑考卷。

“考試局也放眼在2025年，所有的考卷都會通過線上系統批改。”

阿敏指出，為確保考試的有效性和可靠性，教育部推行線上批卷系統是合時宜的，因為很多國家都已採用這項系統，中等教育普通證書（GCSE）和A水平考試都已採用新科技來批改考卷。

他解釋，當局可在擇場地開會、傳輸試卷和存放已標記的試卷方面節省成本，從而也可減輕批卷教師在假期還要出席協調會議的負擔。

他也說，當局也可通過相關系統來做報告，高層次思維技巧教學（KBAT）項目的問答題的分析也可以通過系統進完成。

他補充，線上批卷系統將對考卷進行標記和評分，重新分配和發出報告，若有任何錯誤，可通過系統即場檢測。

此外，考試局主任阿茲曼聲稱，考生的試卷將掃瞄和上載到系統，批卷老師可通過LP Skor網站審批，線上批卷的好處包括即時在線上監督所有批卷老師的工作進度。

“由於可直接從網上追蹤到試卷，因此，網上批卷系統也有助於減少重新審查試卷的時間。”

明年SPM重考 可伸縮性選擇考試時間

考試局主任阿茲曼提及，教育部計劃明年開始，推行多次性的大馬教育文憑(SPM)重考制，從現有的一次性改為3至4次，胥視需求調整；考生屆時可伸縮性選擇考試時間，無須等到每年7月才參與重考。

他表示，首階段獲準重考的重要科目，將由目前的國文、历史和數學3科增至9科，增加的6個科目包括英文、薄記、高級數學、化學、物理和生物。至於華文科是否可重考，當局將根據需求和時機來探討此問題。

教育總監拿督阿敏則希望考試局實行這項被稱為“多重傳遞"(multiple delivery)的多次性重考制度，以迎合考生的需求。

教育局數據顯示，今年共有9827人參與重考， 2018年有1萬1057人和2017年有1萬2589人。