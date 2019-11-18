【丹絨比艾補選國陣大勝】預測補選只輸2000票 敦馬：錯誤評估

（布城18日訊）希盟名譽主席兼首相敦馬哈迪表示，在此之前，他只預測政敵候選人可獲不超過2000張的多數票，但正式成績卻顯示，希盟候選人以高達1萬5086張的多數票落敗。因此，希盟將針對丹絨比艾區國席補選的成績，展開一項詳盡、嚴正、誠實和涉及各層面的分析，以鑒定希盟此次補選落敗的原因。

他今日以希盟名譽主席身分發表媒體聲明說，他接受丹絨比艾區選民在此次補選所做的決定；並會把此次補選成績記錄在案。

在這之前，他已預測補選的多數票將對政敵候選人有利，當時只預計對方將獲不超過2000張的多數票，然而正式成績，卻顯示希盟以高達1萬5086張的多數票落敗。

補選成績記錄在案

他感激希盟候選人助選團，在此次補選落力地完成工作。

安華：補選雖落敗 希盟無需解散國會

（吉隆坡18日訊）公正黨主席拿督斯里安華聲稱，雖然希盟失去丹絨比艾的國會議席，但這不代表政府需為此解散國會。

他在國會走廊受訪時表示，希盟不會解散國會，並會繼續為人民服務。我們接受敗選的事實，但希盟不會因失去一兩個議席而解散。

丹絨比艾補選成績出爐後，國會反對黨領袖兼巫統副主席拿督斯里依斯邁沙比利昨天發文告，促請希盟解散國會，因為他們已失去人民的信任。

也是波德申區國會議員的他直言，我們意識到政府需更有效的行動，以恢復人民的信心。

詢及向來被視為希盟鐵票倉的華裔選票回流國陣一事，安華則說，不僅是華裔選票，巫裔選票也有回流國陣的跡象。

需瞭解人民不滿情緒

“我覺得我們需真正了解人民的不滿情緒，無論是馬來人、華人、印度人還是其他種族。”

針對公正黨副主席祖萊達指署理主席主持公青團和婦女組臂膀組織大會開幕式與否取決於黨主席一事，安華則不予正面回應，僅表明他會在大會上專注社會的課題。

“我們會專注在一些如貧窮等的民生課題，並從丹絨比艾敗選選中吸取教訓，加強工作。”

吁盟黨勿攻擊領袖 阿茲敏護敦馬

（吉隆坡18日訊）公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏今日發文告“護馬”，呼籲希盟成員黨不要趁機攻擊或挑戰領袖，而應繼續支持首相敦馬哈迪的領導。

阿茲敏強調，現在不是希盟領袖和成員趁機互相攻擊或挑戰領導層的時候，任何形式的攻擊，都可能削弱希盟，並影響政府有效治理國家。

他在文告中呼籲大家團結一致，共同面對新現實，並支持馬哈迪的領導。

阿茲敏也是經濟事務部長，他表示，為重拾人民信心，希盟應該向人民展示他們將不負人民的委托，並持續為人民利益而戰。

“失敗的教訓往往比勝利更令人深刻，讓我們謙卑地度過這次失敗，並下定決心讓希盟強起來。”

與此同時，與阿茲敏同屬公正黨的格拉納再也國會議員黃基全，昨晚在臉書發布貼文說，建議首相馬哈迪應要考慮提出新的規劃，進行更多改革。

他說，希盟執政已一年半，國會沒進行系統性改革，也沒減少首相集權，而敦馬哈迪沒有說明交棒安華的具體時間表，也傷害了大馬的經濟。

“你當然可以責怪某些部門表現不好、公務員拒絕合作，但在什麼公司都好，總經理要負最大的責任，所以這些不滿，很大一部分會怪在馬哈迪身上。愚見認為，首相應該意識到他很快就需要新的規劃，全面推行改革，不然將致希盟於更多的失敗當中。”

他說，因為沒有明確的交棒時間表，也導致有錢和有意願投資的投資者保持觀望。他批評說，希盟執政後，相對高的生活成本、入口準證（AP）、壟斷和寡頭等問題繼續存在，都沒有被解決，他也擔心日益緊張的種族問題。

“最低薪金非常緩慢地爬升，但諷刺的是，大型項目的進展卻非常快。”

他說，我們每一天都有很多棘手的政治難題，卻沒有解決經濟的問題的真正計劃。

曹觀友：勿讓民怨延燒 聯邦須正視民意

（檳城18日訊）行動黨檳州主席曹觀友指出，丹絨比艾補選成績是選民發出響亮的警告，不過他相信行動黨及希盟聯邦政府會謹慎地檢討補選的成績，並採取適當的策略來改變思維。

“若這場補選的成績是反映人民對當今政府的不滿，那還來得及補救；但如果這補選成績最大的目標是反映人民繼續支持國陣的的話，那又不同的訊息了。”

曹觀友也是檳州首席部長。他昨晚出席檳榔嶼惠州會館197週年聯歡宴會說，去年選舉人民是要一個新的馬來西亞，而不想看到當今政府也跟前朝沒差別，因此希望聯邦政府能對此次補選成績多加關注，不要讓不滿的情緒燃燒到無挽救的地步。

影響檳政府支持率

“如果聯邦政府做到或做不到的政策令到選民不滿的話，這也會影響選民對檳州政府的支持率，不過無論如何，州政府會繼續努力，希望用表現來恢復人民對我們的信心。”

吳俊益：內閣應總辭謝罪

（檳城18日訊）希盟在丹絨比艾國席補選慘敗，公正黨武吉淡汶區州議員吳俊益認為，內閣有必要就此總辭謝罪，以樹立全新政治氣象。

他昨晚在個人臉書帖文說，中央領袖我行我素，把宣言當兒戲，早已沒與民風雨同舟。

“當反對黨時，發現國陣弊端或失責，必排山倒海施壓首相部長辭職道歉；如今身為執政黨，竟然只獲不及三成的支持率，內閣有必要總辭謝罪。”

他也在強調，自己絕非落井下石。

希山：要怪罪誰由希盟決定

◆巫統森波浪區國會議員拿督斯里希山慕丁表示，希盟內部在丹絨比艾敗選是否為首相兼土團黨主席敦馬哈迪所造成一事上出現不同的聲音，是他們本身應該解決的問題。“如果他們要把矛頭指向個人、盟黨或其他政黨，這是希盟的內部問題。”

他說，國陣會兌現他們的競選承諾，全力幫助黃日昇服務當地選民。

扎希：顯示全民不滿

◆國陣兼巫統主席拿督斯里阿末扎希說，國陣在丹絨比艾補選中不但重獲華裔支持，連各族年輕人的選票也回流，從這可看出人民拒絕政府的表現，也顯示全民對政府的不滿與日俱增。

“我們只輸了一個投票渠道，其他的都贏了，在各投票中心也大獲全勝。對我們來說，丹絨比艾的補選結果是一個需要注意的訊號。”（TTK）

劉華才：成績傾向於發洩

◆民政黨全國主席拿督劉華才博士指出，伊斯蘭黨主席哈迪阿旺以國陣在丹絨比艾補選中大勝，詮釋為人民已接受巫伊合作模式的說法牽強，因為補選成績更傾向於發洩對希盟的不滿，要教訓當今政府而非接受巫伊合作。

他說，由於這場補選並不影響聯邦政權，因此選民在投票時少了伊巫執政顧慮，所以才集中選票給國陣，確保國陣能夠打敗希盟。他認為，丹絨比艾選民尤其是華裔選民在這場補選中，也清楚向希盟表達對種族政策的不滿，因此政府與國陣須馬上停止馬來選票爭奪戰，轉而走向中庸政治挽回民心。

◆民政黨全國署理主席胡棟強指出，補選成績顯示希盟流失一半的華裔選票，選民是通過選票來告訴希盟，不能再忽視人民的感受。承認統考文憑是希盟大選前的承諾，火箭領袖大打此牌，但讓華社失望的是，此課題至今還在研究中。

他說，其他讓華裔憤怒的課題包括大學預科班種族固打擴大、爪夷文入侵華校、拉曼撥款銳減。“如果希盟要止血，此刻應宣佈承認統考文憑和廢除大學種族固打制，以讓華社看到其誠意，否則下屆全國大選將是‘埋葬’希盟政權的大選！”