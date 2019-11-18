【竄改1MDB稽查報告案】一馬對納吉具重大權益 審訊是1MDB醜聞分支









（吉隆坡18日訊）一馬發展公司（1MDB）對納吉來說具備重大權益（material interest），而竄改1MDB稽查報告案的審訊是1MDB醜聞的“分支”（offshoot）！

前首相拿督斯里納吉與前1MDB首席執行員阿魯爾甘達被控竄改1MDB稽查報告案主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司指出，1MDB稽查報告有的段落引起了納吉的擔憂，盡管事實上報告的內容是屬實的。

他說，變得驚慌和焦慮的納吉因而採取積極的措施修改或刪除這些段落，以至於盡管該報告在提呈給公賬會之前，還在納吉要求下，於2016年2月24日召開了由首席秘書所主持的會議，並在會議後，刪除或修改了相關的段落。

報告段落引納吉擔憂

哥巴斯里南強調，竄謀行為，是發生在會議前、會議期間和會議之後。

他表示，控方將會在反貪會法令第63條文下，在適當的時段，傳召本案的被告阿魯爾甘達，以控方證人的身分上庭供證。

他說，控方將通過直接和環境證據，證明被告從官方記錄中移除了資料，以防止真相暴露。

哥巴斯里南：納吉是一馬影子董事

納吉作為首相，但仍持有1MDB的股份，以及是優先股東（preference shareholder），對1MDB行使了最高的權力。

斯里南指出，在公司法，甚至是普通法下，納吉都是1MDB的影子董事，因此，他將為他在這公司的違反職責，承擔民事和刑事責任。

他說，控方將會通過證據證明公司的董事會和管理層習慣了按照納吉的指示行事。

他說，屬於1MDB的資金流入了由納吉的分身（mirror image ）或另一個我（alter ego），也就是劉佐所控制的Good Star Limited公司帳戶。

“當中的一些錢流向納吉繼子里扎，而納吉也接收了許多來自1MDB的錢，但他向全世界撒謊，指這些錢是來自沙地阿拉伯的捐款。”

斯里南說，在2015年7月初1MDB醜聞爆發，被廣泛散播後，納吉開始掩蓋證據。

“被告以首相兼財政部長的身分，直接刪除有關稽查報告的重要信息，被告因而抵觸2009年反貪會法令第23條文。”

他說，控方將會證明被告的做法是為了避免承擔民事或刑事責任，納吉以1MDB影子董事以及首相兼財政部長的身分，抵觸了2009年反貪會法令第3條文。

他進一步說，在大多數（即使不是全部）貪污案件中，控方必須依賴於證人的供詞，這些供詞已獲得司法承認。

他說，所有的證據將引出一個不可抗拒的結論，即構成犯罪，而這些罪行是由被告所犯下的。

“我們也有義務告訴法庭，即有些證人的供詞可能會明顯偏袒於被告，但這些證人的供詞是不能缺乏的，控方將在適當的時候在法庭評定這些證人的供詞。”

第二證人不知納吉戶頭被凍結

首相署財務部會計師娜塔莎說，她並不知道納吉用於接收公務員薪資的大馬艾芬銀行戶頭在洗黑錢與反恐融資法令（AMLA）下被凍結。

作為竄改1MDB報告案的第二名證人的她表示對該戶口被凍結一事不知情。

她表示也不曉得納吉在其他政府機構擔任職務或出席相關會議的津貼。

她說，納吉於2018年5月卸下首相一職後，其薪資沒有調漲或減少。

娜塔莎較早前接受莫哈末慕斯達法盤問時指出，納吉從2009年5月至2018年5月，每月的基薪為5萬8605令吉15仙，納吉在去年卸下首相職位時依法獲得100萬令吉一次性的特別津貼。

她也證實，所有薪資匯入納吉的大馬艾芬銀行戶頭。

證人：阿魯爾2015年任1MDB董事

第三名證人，大馬公司委員會助理註冊官阿克瑪魯丁證實，阿魯爾甘達受委為1MDB董事是於2015年1月1日生效，並於2016年5月31日卸任。

他也同時向法官核對了1MDB前身即登嘉樓投資機構（TIA）及1MDB的董事、職員及持股者身分。

第一證人核實納吉509卸任

第一證人，首相署（內閣部門）秘書達曼指出，納吉於2009年4月受委為第六任首相，並於2018年5月9日卸任。

達曼也核實，納吉在1986年至2018年期間曾擔任首相、副首相、財政部長、青年及體育部長、國防部長及教育部長。