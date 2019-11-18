吊唁後遇車禍 夫婦死 2幼女變孤兒









（馬六甲18日訊）一對夫婦帶兩名分別7歲和1歲的女兒到親戚家喪府吊唁後，回家途中發生車禍，一輛羅里失控沖向反方向車道，與一家四口的轎車迎面相撞，造成車內夫妻當場斃命，遺下的兩名年幼女兒。

這宗車禍是於昨晚約11時50分，發生在榴槤洞葛武吉淡文路段。警方消息指出，當時載著雞籠的羅里失控，撞向迎面而來的日產轎車。

羅里撞入反向道奪命

甲州亞羅牙也警區主任阿爾薩指出，死者證實是黃廣翔（34歲）及黃慧美（27歲），車上尚有兩名女童，其中7歲女童傷勢嚴重，在中央醫院紅區接受治療，1歲女童則右腳斷裂，同樣在中央醫院接受治療。26歲羅里司機則無礙，已到亞羅牙也交警局報案。

根據初步調查，羅里當時從榴槤洞格方向前往烏丹必佳方向，途徑武吉淡文路時失控，撞向反方向車道的日產轎車，之後翻覆在路旁。黃廣翔一家住在愛極樂，事發時正從位於馬接翁武的親戚家返家。

“這段路是兩車道的轉彎路，天氣晴朗，但路段沒有路燈。所有涉及車禍的交通工具已被亞羅牙也警區交通小組扣押，並將被送往電腦驗車中心（PUSPAKOM）進行檢驗。”

他指出，羅里司機的尿液檢驗呈陰性反應，警方促請目擊證人挺身而出，還原事發經過，同時呼籲道路使用者在昏暗路段駕駛時，需要提高警惕。

警方將援引1987年陸路交通法令第41（1）條文（危險駕駛導致他人死亡）調查該起車禍。

據悉，死者黃廣翔是愛極樂高原鄉理會成員，是在一家汽車膜貼店上班。