【涉嫌性侵女傭案】不只楊祖強大臣恐難保 西華邀反對黨揪黑手

（怡保18日訊）霹靂州行政議員楊祖強涉嫌性侵女傭案以及疑不滿楊祖強自行宣布複職的錄音課題，今日在霹靂州議會被提起；文冬區州議員西華在辯論環節時形容，不只是端洛區楊祖強中招，若霹大臣不小心，可能大臣的位子（kerusi）也會“消失”。他也要求反對黨議員一同合力揪出黑手。

西華今日在辯論環節時提及楊祖強案件，不過議長拿督倪可漢表示，根據議會常規36（2）條文，議員不能引用尚在法庭處理階段的案件，因此不能討論有關案件內容，因為法庭才是作出裁決的地方。

西華即回應：“若是這樣，那我就不必辯論啦。”此時，新芒魏州議員拉茲曼站起打岔，指楊祖強案件進行時，有人（在法庭外）喊“Hidup Paul Yong”，同時也有人喊要後廊區州議員（倪可敏）下台，並指州政府成員應該團結，但此情況顯示已經出現不穩，因此要求西華對此作出解釋，讓人民清楚情況。

西華表示，他也不確定誰是做出卑鄙行為的黑手，至於喊“Hidup Paul Yong”的他不太確定，因為這是黨員的支持，若能，他希望反對黨議員也能一同合力，揪出誰是黑手。

仕林區州議員古賽里站起表示，有關錄音（疑不滿楊祖強自行宣布複職的錄音）他也有聽到，也可以認出是誰的聲音，很像是行動黨霹靂州一名資深領袖的聲音，並反問西華指難道與此人相處已久都無法辨別出是誰？

西華表示他也有聽到該錄音，但不太確定。

西華也表示：“我不知道誰是做出這些事情的黑手，不只端洛（州議員）中招，如果大臣不小心，他的位子可能也會消失。”