【涉嫌性侵女傭案】楊祖強：無需黨指示 復職是州政府權限

（怡保18日訊）霹靂州行政議員楊祖強複職後質疑聲不斷，他今日針對是否要經過黨的同意或程序才能複職一事表示，在法律上並沒有規定政府必須根據黨的指示做事。

“難道政府要做一個決定時要問過黨嗎？我們有四個黨，不是全部黨的意見都要納入嗎？政府就是政府，黨就是黨，我們不能把所有政府的錢都交給黨啊……

“政府的決定就是政府的決定，就要根據法律。”

稱被幕後黑手陷害

他指出，霹靂州議長拿督倪可漢昨天也發表，當初他請假是由霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙做決定，無需經由黨領袖批準。換言之，如今他只需獲得州務大臣首肯和支持便可複職，也無需獲得黨領袖批準，一切職務也照常運作。

他重申，他是被幕後黑手陷害，他是清白的，他才是受害者。

“我相信這背後有黑手策劃這一切，不僅是要毀壞我的名聲，甚至想企圖把我從霹靂州行政議員一職拉下台。這是極度卑鄙的政治陷害！”

著名律師斥自私無禮 楊祖強職務應被中止

著名律師哈聶夫卡特里認為，霹靂州行政議員楊祖強對於他可以恢複職務，並宣稱只有大臣有權定奪他行政議員職位一事的想法，是自私、不負責和無禮的。他要求霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙即刻中止楊祖強作為州行政議員的職位。

“我建議阿末法依沙馬上中止楊祖強的職位。在對待法律條文方面，州政府和端洛區州議員應該言出必行。丹絨比艾的選民已發出訊息信號，希盟政府必須負責任和照顧公眾利益地展開工作。”

楊祖強被控涉嫌強姦23歲女傭罪名後，原本在審訊期間告假；直至本月15日，掌管地方政府、房屋、公共交通、非伊斯蘭及新邨事務的楊祖強宣稱咨詢了阿末法依沙，才返回工作崗位。

昨天流傳一段錄音，據稱是行動黨一名資深領袖就楊祖強作出複職決定一事作出抨擊。這名領袖在沒有指名道姓下，表示楊祖強在未獲得黨祝福以前就宣布複職。

錄音內容提到：“穿著火前的衣，拿著火箭的糧，可是當自己最大。現在有人宣布可以自己複職。完全不用過問黨。我不講任何人，大家都很清楚。”

檳城反貪污與朋黨主義中心（C4）協調員史丹里則以“震驚”（shocking）來形容對於楊祖強複職一事。

“被控以強姦的人士繼續握住行政議員職位，是荒唐和完全不能接受的。

“他不只把他本身帶到一個羞恥的處境，也置霹靂州管理層到令人反感的位置。”

行動黨領導層受促介入楊祖強事件之餘，史丹尼也留意到，當前朝政府的政治領袖就各種罪行提控上庭時，行動黨都會要求他們呈辭。他認為：“該黨應該言行一致。”

史丹尼聲言，楊祖強必須維護他和政府的形象，並透過法庭證明他的清白。

沙拉尼：只需遠觀就好 國陣不插手希盟事務

（怡保18日訊）霹靂州反對黨領袖拿督沙拉尼表示，國陣並沒有意願要插手希盟的事務，國陣只需要遠觀就好。

沙拉尼今日在霹靂州議會進行辯論後召開記者會，被媒體要求針對霹靂州行政議員楊祖強重返工作崗位時，如此回應。

他認為，這課題最好還是留給霹靂州務大臣去回應 。

“畢竟這是他們（希盟）的事情。”