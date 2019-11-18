遞送員控擁淡虎物件 12月19日過堂禁保釋

（昔加末18日訊）律師樓遞送員被控收藏恐怖組織淡米爾之虎物件一案今早過堂，地庭法官同意主控官所指的“只有高庭有權批準保釋”理由，駁回代表律師要求被告保釋的申請，並擇於12月19日再為本案過堂。

被告德蘭（38歲）代表律師瑪德漢，今早呈上一份被告於今年7月25日在馬六甲某私人醫院進行背部手術的醫藥報告，指被告需3至6個月休養期，希望地庭能批準給予被告保釋。

不過，法官拉希達聆聽主控官副檢察司蘇麗雅娜的論述後，同意地庭的權限僅限過堂處理案件而已，而保釋申請只有高庭才能審理。主控官向地庭表示，控方仍未收到警方的證物鑒證報告。

另一方面，代表律師指被告被控牴觸刑事法典130JB（1）（a）條文，並可被同一條文下被判刑。被告一旦罪成，可被判監禁不超過7年或罰款和充公相關物品。

他表示，除了昔加末一案，被告也在吉隆坡高庭面對另一項同一條文的控狀。

他指出，被告聯同另外11人在《2012年國家安全罪行（特別措施）法令》（SOSMA）下被扣留，律師團將於本月26日在吉隆坡高庭，為12人挑戰此法令的扣留程序。

被告於10月29日上庭面控時滿臉倦容，不過今早再度在反恐特警押送下抵達昔加末地庭時，精神不錯，還滿臉笑容面對攝影鏡頭。被告的未婚妻等至親也上庭聽審。