曹觀友：達致雙贏方案 工業地租契定價透明化





（檳城18日訊）檳州首席部長曹觀友說，目前州內廠商最關心工業用途土地租賃地契地價，因此在第一輪地價評估時，州政府將根據產業評估及服務局來擬定地價，且過程絕對透明化，以確保州政府和廠商達致雙贏的方案。

“工業用途土地地契的租賃期通常是60年，檳州從50年前開始工業化至今，州內不少工廠的工業用途土地租賃地契即將在未來的5年至15年內期滿，這也促使不少廠商及投資方顧慮。”

他續說，工業用途土地租賃地契即將屆滿的廠商，可提早向相關部門申請延長租賃期，當局會研究有關申請，州政府會極力留住投資廠家，但也得計算成本總不能虧本出租。

針對檳州地價漲幅“瘋狂”一事，曹觀友坦言州內地價確實高漲，這也促使檳州無法在招商時，以土地與鄰國或鄰州競爭來獲得投資者青睞。不過，州政府提供的優勢，在於檳州擁有足夠成熟的投資環境，這將對廠商的經營有絕對的優勢。

“50年前的檳州地價豈能與當下的地價相論，1972年峇央峇魯開始發展時，當地的地價每平方尺10仙，如今每平方尺400令吉至500令吉。”

曹觀友昨日出席檳城研究院舉辦的“追憶已故檳首長敦林蒼祐”，及《從自由港到現代經濟：1969年-1990檳州經濟發展與社會變遷》新書主持推介禮時，如是指出。

檳州發展機構第一任總經理拿督斯里仄星和現任總經理拿督莫哈末巴吉，也受邀出席分享該機構的過去、現在和未來。

與會者包括檳州研究院院長黃基明博士。