【港反修例示威】 示威者擲汽油彈 警方否認攻入 校園變戰場









（香港9日訊）香港防暴警察昨日凌晨在理大校園對開展開新一輪驅散行動，疑示威者接連引爆多個汽油彈，現場隨即冒起多處火頭。有傳言指警方“攻入”理工大學，然而香港警方澄清絕無此事。

據香港《東網》報導指，今日凌晨5點50分左右的現場消息稱，有示威者在主要出口放火，似要阻止警員攻入，消防員嘗試入內救火救人，一時間亦欲救無從。連接理大校園的行人天橋嚴重焚毀。

防暴警在紅磡站平台監視，防止示威者逃走，並在科學館道突擊，多名理工大學外的示威者被捕，部分示威者不適送院。

香港警察今早6時16分在官方臉書上發表澄清，指並無“攻入”理工大學。

香港警方的聲明寫道，自凌晨起，大批暴徒於暢運道聚集，向警方投擲多枚汽油彈，並不斷縱火，現場曾傳出多響爆炸聲。警方亦一直派員驅散，並出動人群管理特別用途車，及使用催淚煙。

清晨5時半左右，警方繼續於暢運道進行拘捕及驅散行動。同時間，理工大學內聚集的暴徒，於校園內大肆縱火破壞。

香港警方重申，並無“攻入”理工大學校園。校園內多處起火，亦有大量爆炸品、易燃物品，及危險品，極為危險。警方呼籲於理工大學校園內的人立刻離開。

《東網》今日8時08分的現場消息指，理大示威者疑計劃集體離開，惟步至科學館道及暢運道交界時，警方隨即施放催淚彈。