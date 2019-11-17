疑不堪考試壓力 藥劑系學生墜樓亡

（雙溪大年17日訊）疑不堪考試壓力，亞洲醫藥及科藝大學（AIMST University）一名男大學生今午從學校4樓圖書館跳下，當場死亡。

瓜拉姆拉縣警區主任阿茲利受詢時證實，今年才19歲的男大學生左手和左腳骨折，後腦重創當場死亡。死者來自檳城，就讀AIMST大學藥劑系。

目擊者聲稱，今午近3時突然聽到圖書館外傳來一聲巨響，聞聲而至時，驚見該男大生已墜死在地面。

從死者同學口中獲知，死者是一名優秀學生，沒面對學費問題。由於明天是考試日，懷疑是不堪考試壓力，選擇跳樓輕生。

據死者父親透露，他今午2時30分曾與死者通電話，家人原計畫這天給孩子送衣物過去，不料下午3時30分接到兒子跳樓輕生的消息，家人獲知兒子死訊悲痛欲絕。

警方將進一步調查死者是否真面對課業和考試壓力，而選擇輕生。警方暫將此案列為猝死案來調查。

人生沒有過不了的坎，請給自己多一次機會。若有解不開的心結，請聯絡心靈扶助協會（Befrienders）03-7956 8144或 03-7956 8145（24小時熱線）http://www.befrienders.org.my

檳城心靈扶助協會：熱線：04-281 5161 / 04-281 1108

星期一至四（4.00pm至12.00am）

星期五（4.00pm至隔天清早6.00am）

星期六及日（5.00pm至11.00pm）