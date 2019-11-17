砂貓隻也感狂犬病 獸醫局籲為寵物註射疫苗

（芙蓉17日訊）獸醫局總監拿督瓜查尼紮慕丁披露，砂拉越除了狗只外，已有貓只確診感染狂犬病，因此當地飼主受促確保家中貓狗都註射狂犬病疫苗，以免感染。

“在砂拉越疫區的檢測當中，確實有數個個案顯示貓只對狂犬病檢驗呈陽性反應。”

不過，他沒有透露當地確診狂犬癥的貓只數量，僅表示目前仍以狗只感染為多數，但他希望飼主不要忽視貓也需要註射狂犬病疫苗的必要性，特別是家里同時飼養狗和貓的人士。

瓜查尼紮慕丁今日為“2019世界狂犬病日”在Seremban Prima商場主持儀式後透露，為控制砂拉越狂犬病（Rabies）疫情，獸醫局從2017年7月開始至今已捕捉及人道毀滅2萬1991只流浪狗，同時為14萬零103只有狗主的狗只註射了狂犬病疫苗，這占了砂拉越20萬5000只有狗主狗只的68%。至今，獸醫局仍有多個隊伍在砂拉越進行抗疫及防疫工作。

***至今人道毀滅逾2萬流浪狗***

他說，政府為了避免狂犬病感染擴散，一旦發生疫情便會免費提供狂犬病疫苗註射服務，但若沒有疫情則一般不會提供有關服務。

他舉例，目前西馬沒有狂犬病感染病例，森州更是處在“無狂犬病安全區”，因此森州的狗主無需為狗只註射狂犬病疫苗，森州獸醫局也沒有提供疫苗註射，若森州真有狗主認為需要為狗只註射狂犬病疫苗，則得自行到私人診所註射。

“我們在控制狂犬病方面有一套糢式，除了人道毀滅流浪動物，在我國北部，如玻璃士、吉打、吉蘭丹和霹靂的指定範圍，特別是馬泰邊界處，我們都會有設定的註射狂犬病疫苗緩沖區，當地狗主可免費為狗只註射狂犬病疫苗，但註射疫苗後的飼養準證則必須付費。”

瓜查尼紮慕丁強調，要防止狂犬病，唯一的方法就是註射疫苗，因此這次的活動以“註射疫苗，消滅狂犬病”（Vaccinate to Eliminate）為題，希望通過活動能提高狗主及民眾對狂犬病的認知和意識，包括了解雖數據顯示全球範圍內95%以上的人類狂犬病病例由犬傷所致，但其他的哺乳動物也能感染狂犬病及存在傳播風險。