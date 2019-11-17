林爸囑咐AKIRA “一切拜托你了” 志玲掀起頭紗拭淚

（台南17日訊）“台灣第一名糢”林志玲和日本天團“放浪兄弟”成員AKIRA（黑澤良平）周日午在台南舉行婚禮，儀式遵循台灣傳統習俗進行。這場世紀註目的婚禮，更具備了五大吸睛話題，從嫁妝、結婚禮車、封街行婚禮及一對新人的穿著搭配等，皆是民眾和媒體熱議的焦點。

婚禮儀式上，新娘林志玲以中、日文說出婚禮誓詞，哽咽到數度停頓；新郎AKIRA也頻頻拭淚，最後更有婚禮之吻，主持人蔡康永更要新人連親2次，以兩種角度讓親友們拍個夠。

愛的誓詞落淚親吻2次

林志玲與AKIRA周日下午在女方爸媽的故鄉台南舉辦婚禮，下午約2點50分新人從酒店出發，前往“吳氏大宗祠”舉行儀式，現場有數百人圍觀。儀式開始，林志玲步下車由爸爸林繁男緩緩牽進場內，爸爸用閩南話囑咐AKIRA ：“一切拜托你了。”讓林志玲鼻酸留下眼淚，掀起頭紗時也不斷拭淚。

AKIRA深情對林志玲講誓詞大部分是以日文，但最後特別用中文甜蜜告白，在他一開口的時候林志玲早就感動地流下淚水，彼此的眼神里盡是愛情和甜蜜。

AKIRA特別學習中文講誓言：“志玲，今天（真的）很開心，我們終於結為夫妻，未來的路一起走下去，志玲，我愛的志玲，謝謝你愛著我，謝謝你相信我，謝謝你支持我，我會讓你成為這世界最幸福的女人，2019年，11月17號，I Love you.”

林志玲先是用日文念出誓詞，說到一半就忍不住淚崩，後來改用中文說：“親愛的良平，這個地方裝滿了我爸媽的愛情，謝謝你，這麼溫暖的牽著我的手，回到這個地方共組家庭，我們相識8年，謝謝你，讓我相信愛情，讓我有勇氣，我願意和你去面對未來的每一個事情，所有順境逆境、好的跟不好的一起度過，老的時候，還能一起手牽著手，我相信愛無懼，我不怕任何驚濤駭浪，希望細水長流，我們很晚才再一起，我的餘生希望和你一起度過，我愛你。”

現場主持人蔡康永稱這不是設計的，是林志玲愛哭；交換戒指時，親吻新娘新郎這個環節，蔡康永為了讓大家及媒體有更多畫面，要兩位新人交換位置再親一次，現場尖叫聲不斷、幸福氛圍滿溢。

世紀婚禮5大吸睛焦點

林志玲與AKIRA從宣布結婚到完婚均受到媒體與民眾的高度關註，而且從喜餅到婚宴地點選擇，這場世紀婚禮都充滿話題及焦點。

★嫁妝一牛車

聽說“台南女兒嫁妝豐沛”，林志玲婚禮，說明了一切。

台南市長黃偉哲準備了一牛車嫁妝“12項大禮”送給林志玲，當中有柴米油鹽醬醋茶的有龍崎竹碳(柴)、後壁及六甲的冠軍米(米)、善化及西港的麻油(油)、七股的鹽(鹽)、新化知名的東成醬油與成功醬油(醬)、楠西特產的梅醋(醋)、中西區讓人呷甜甜的義豐冬瓜茶磚(茶)；還有讓新人好眠的下營蠶絲枕被、早生貴子的東山龍眼乾與龍眼蜜、元氣滿滿的佳里牛蒡，還有致贈公婆的西港藺草包與藺草帽等禮品。

★結婚禮車曾是摩洛哥國王座駕

婚禮的禮車是勞斯萊斯為英國及摩納哥皇家打造的Phantom VI Landaulettes，全世界只有3輛，其中2輛是為紀念英國女王登基25周年打造，為皇室車隊專用，另一台則是摩納哥國王所擁有，現為寒舍董事長蔡伯翰私人收藏，外傳市價超過1億元台幣。

★南美館附近封街

古禮結束後，一對新人將前往婚宴主會場台南市立美術館一館先舉辦餐前酒會，6時婚宴正式開始。台南市府考量人潮及車潮，下午4時起擴大封路範圍，南美一館前的南門路、友愛街十字型道路都在管制範圍。

★古典珍珠領白紗

AKIRA是RALPH LAUREN全球代言人，也因為林志玲曾以品牌摯友身份，為RALPH LAUREN的公益T恤拍攝時尚大片。因此，林志玲穿著美國品牌RALPH LAUREN的白色婚紗出嫁。珍珠多顆網狀高領婚紗禮服十分高雅，垂墜式的珍珠耳環更添氣質，價值約6855令吉；而AKIRA則著黑色西裝外套白襯衫，加上帥氣油頭帥氣逼人，從剪裁、用料，加上RALPH LAUREN先生親自設計，價格難以計算。

★喜餅木盒刻愛

除了顧及父母，林志玲也重視老公AKIRA，兩人喜餅選擇日本名店YOKU MOKU，外包裝特地選了木盒，並刻上兩人的名字及“愛”字，背面則是林志玲的親筆字。

美術館筵開16桌

林志玲和AKIRA晚上在“台南市美術館一館”席開16桌邀請至親好友分享喜悅，現場布置宛如童話世界花園。林志玲換上蘇菲雅婚紗訂制的深V粉嫩羽毛禮服現身，依偎在老公身邊，非常甜蜜。

婚宴現場別具巧思，設有仿舊柑仔（舊式雜貨)店零食車，擺滿古早味零食與玩具，另設有古早味刨冰、棉花糖供賓客享用。