丹絨比艾補選國陣狂勝 希盟反省

（北干那那17日訊）丹絨比艾區準國會議員拿督斯里黃日昇表示，明日宣誓就任為丹絨比艾區國會議員後，他將作出3件事：設立選區服務中心、質問希盟政府為何會出現選民身分被盜用投票事件，以及爭取政府關注選區人民生活困難。

他也呼籲希盟政府，大選承諾無法很好兌現，在補選中即便敗選，也應該要落實補選中所許下的承諾。

昨日在丹絨比艾國會議席補選中一雪509大選落敗前恥的黃日昇，認為以1萬5086張多數票勝選不會是壓力，而是責任。

他已接獲通知於明日在吉隆坡宣誓就職，而他將在今天前往吉隆坡。

針對華人票回流，黃日昇認為，這反映了人民對希盟政府在政策上不斷U轉的不滿，以及不能讓人民直接受惠所帶出的強烈訊息。

黃日昇今早8時許先到北干那那的熟食商圈感謝選民支持，較後召開記者會宣布將設立2個選區服務中心，包括在北干那那以及在笨珍地區，有關地點詳情將進一步發布。

他說，走馬上任第一件事就是設立服務中心為民服務，選區服務中心將選用原有的馬華北干那那和笨珍區部會所。

沒資源也服務選區

他也表示，進入國會的第一件事，是要提問強調乾淨、公平選舉的希盟政府，為何在此次補選中會有人身分被盜用進行投票的事件發生。

“第二必須做的，是要求政府重視本選區內眾多漁民和小園主面對生活困境的問題，不能只是用說的，還要是讓他們真正受惠。”

針對身為在野黨的最大挑戰，他表示，他在不是議員身分時，盡管沒有資源也持續服務選區，定時每三個月關心選民，而這方面在他擔任國會議員後將會再一次進行規劃，以減輕人民的負擔，過更好的生活。

出席記者會的包括馬華署理總會長拿督馬漢順、柔州聯委會署理主席拿督林培興、馬華丹絨比艾區會副主席陳勇鳴。

魏家祥感謝選民支持 『馬華矢努力監督』

（峇株巴轄17日訊）國陣在丹絨比艾國席補選中狂勝，馬華總會長拿督斯里魏家祥感謝當地選民的支持，並承諾馬華將繼續努力，做好監督與制衡工作。

他今日在臉書發文感謝所有參與此次補選的人士，包括馬華、國陣及伊黨的助選人員、媒體、觀察員、選委會、警方及醫護人員等。

他說，候任丹絨比艾國會議員拿督斯里黃日昇將良好履行議員責任，為民發聲及服務。

“我、日昇及全體馬華上下會繼續努力，為國家的未來做好監督與制衡的工作。”

他也促請希盟政府應聆聽人民明確的聲音，努力改善經濟，回歸全民福祉，而不是成天政治打壓和爭權奪利。

王曉庭：領袖目中無人 人民厭倦希盟謊言

（吉隆坡17日訊）馬青總團長王曉庭聲稱，丹絨比艾國席補選由國陣勝出，拿督斯里黃日昇確有影響，但更大原因是人民已厭倦了希盟政府一而再的謊話，及希盟領袖的高傲囂張，目中無人態度。

她發文告提到，這場戰爭，真正的勇士其實是每一名選民，勇敢做出選擇，毫不畏懼希盟政府的恐嚇，以手上的一票對希盟的誣衊說“不”。

她說，過去兩周競選期，她親身感受到地方人民對政府的期待，對未來的盼望，人民不是要天馬行空、遙不可及的夢想，而是要踏實與按部就班的發展，讓下一代有更好的生活，國家邁向繁華昌盛。

她指出，人民心中知道誰才是真正的“老板”，希盟執政後，拒絕聽取民間聲音，所有政策和宣布都是先斬後奏，沒諮詢人民看法。

“人民已生活在水深火熱中，由期待到失望、失望到絕望，可是不但沒看到希盟部長任何的憐憫，反而看到他們繼續將問題歸咎別人，甚至將事實指為假新聞、將人民的聲音當是反對黨炒作。 ”

“丹絨比艾補選給希盟上了寶貴一課，接下來至下屆大選前，希盟應面對及解決自己的問題，且拿出誠意聽取民意，逐步兌現諾言。”

陳大錦：政府應檢討 選票反映華社失望

（加影17日訊）針對丹絨比艾補選出現華裔選票大幅回流國陣的現象，董總主席陳大錦聲稱，這是華社對政府在過去施政感失望的表現，並促請政府檢討過失，盡速兌現競選承諾，承認統考。

他今日出席“2019年全國華文獨中校長暨教師長期服務獎頒獎典禮”後表示，他當然希望政府盡快兌現承諾，因為承認統考是希盟政府做出的競選承諾，他們不能違背。

他提到，雖然補選成績反映華裔心聲，但馬華候選人拿督斯里黃日昇在區域上的口碑也是不應忽略的。

“黃日昇在過去服務有目共睹，只不過在上屆大選時因強勁反風而敗選。他的口碑和服務，華社是很認同的。”

林吉祥：希盟主席理事會 設委會檢討改革

（八打靈再也17日訊）民主行動黨元老林吉祥聲稱，丹絨比艾國席補選結果，不只是選民的心聲，更反映希盟政府令全國人民失望及不滿；因此，希盟主席理事會將特設檢討委員會，以探討希盟競選承諾及改革的步伐。

也是依斯干達公主城區國會議員的他發文告表示，行動黨及希盟接受選民決定，並為補選落敗的成績感震驚。

他文告說，選民不僅代表自己說話，而且代表全國人民，對希盟政府自2018年5月9日以來，做出的改革步伐感沮喪和不滿。

他提及，補選成績已顯示，希盟當前更為緊迫及重要的任務是，必須檢討希盟的競選承諾及履行的步伐，尤其是希望之書的承諾。

震驚補選敗績

“為此，希望聯盟黨主席理事會已經特別設立了一個檢討委員會。”

林吉祥也祝賀國陣馬華黃日昇勝選，成為丹絨比艾的國會議員。

卡立沙末：不應怪罪敦馬 敗選是希盟集體責任

（八打靈再也17日訊）隨著希盟兵敗丹絨比艾補選後，公正黨元老賽胡先阿里聲稱，補選是人民對首相敦馬哈迪的全民公投，並認為成績出爐後，後者應該做些什麼。惟直轄區部長兼誠信黨宣傳主任卡立沙末則認為，這應是集體責任。

卡立沙末今日在推特上評論賽胡先的言論。他寫說，每個人都有弱點與不足，不應把責任全推諉給馬哈迪。

他表示，這是集體責任。若只把過錯推給一個人，那太容易了。所有人都有弱點與不足。同樣的，每個人也有優點與強項。敦馬不會在未經我們同意的情況下做事。加強合作，一起改善。我是團隊合作者。

倪可敏：人民講話了 希盟理事會須帶頭踐諾

（怡保17日訊）行動黨副秘書長倪可敏認為，目前最重要的是希盟理事會必須帶頭履行所有希盟宣言承諾、改善經濟、實施體制改革，重燃各種族和宗教的人民的希望。

他昨晚在丹絨比艾國會議席補選成績出爐後發文告表示，人民講話了，失敗很難吞，青體部長也道歉並請求寬恕，信息很清楚。

他認為，希盟必須採取中間路線和擁抱中庸的理念，以正直、負責、透明和善政重贏人民的心。

“永遠記住時間和浪潮不等人。舍棄自我，讓我們共同反思，希盟必須團結一致前進。讓我們本著希盟的精神去做。共識帶來祝福，一齊承載希望。”

末沙布：接受戰果 敗選不影響希盟服務

（八打靈再也17日訊）誠信黨主席莫哈末沙布聲稱，他接受希盟在丹絨比艾國席補選落敗的結果，並對成績抱持開放及醒覺態度。

也是國防部長的他發文告說，丹絨比艾補選的結果，並不會影響希盟繼續為民服務的精神。

文告提及，上述結果顯示，希盟政府需繼續改善治理，讓人民能感受到政府所推行的倡議及努力。

“希盟各黨領袖需緊密合作，同時舉辦活動向人民解釋政府的倡議。”

補選成績反映民怨 陳國偉：希盟須反省

（吉隆坡17日訊）民主行動黨主席陳國偉直言，丹絨比艾國席補選成績，反映了強烈的民意、民聲和民怨。

也是蕉賴區國會議員的他，針對丹絨比艾補選成績發文告提到，希盟除了須尊重和接受丹絨必艾選民的抉擇，也需對去年509大選第18個月後的這個第九場補選的慘敗，徹底地、謙卑地進行反思、反省；希盟更有必要探討在這場戰役中，所遭遇的政治風向與後續影響，勵精圖治。

“我們也有需要自我警惕和探詢，為何在國陣旗幟下勝出的馬華，事實上已擁抱推崇極端主義且已‘巫伊結盟’的巫統和伊斯蘭黨，但仍被選民所接受？這對中庸、進步和自由的路線，將帶來什麼沖擊？”

陳國偉聲稱，雖然選民的投票傾向會因時、因事、因地而有所不同，但希盟需從選民的響亮聲音中，了解廣大民眾所需，及他們對政府的期許所發出的明確訊息和信號。

他強調：“須緊記，‘民心所欲，常在我心’的古訓；民意不可違，民心不可逆！”他也說，即便希盟在丹絨比艾國席敗選，惟希盟既定的治國目標和509大選宣言承諾絕對不可動搖。

“這包括打貪肅貪的決心；振興經濟的速度：推動中庸的努力；素質教育的推進；母語教育的維護。”