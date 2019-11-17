李文材：3至6個月 縮短醫科生等待實習時間

（怡保17日訊）衛生部副部長李文材表示，醫學系畢業生明年或可縮短等待實習的限期至3到6個月。

之前很多醫學系畢業生需要等一年半才被安排到實習機會，政府目前採取措施增加實習醫生的崗位，因此畢業生等待實習的限期已縮短6個月左右，衛生部希望明年可縮短到3至6個月，而長遠和理想的目標是在3個月內就可安排畢業生去實習。

李文材今日出席怡保蘇丹拜潤醫院巡察員主催、霹靂廣肇會館、青年團及婦女組主辦的第一屆捐血及登記器官捐獻運動主持開幕後，在記者會上這麼表示。

冀公服局允增醫療職員

他說，公共醫療領域長久面對人手不足的問題，隨著新的醫院、診所、服務及設施的開設，希望公共服務局允許衛生部增加醫生和護士的職位，目前已經呈上要求1萬6075人，希望近期獲批準。

他指出，在公共醫療領域中，大多數是合約聘僱的醫護人員，他們普遍上面對3個問題，包括與固定聘用醫護人員的職位出現不平等的現象，因此政府將檢討，並相信及有信心可以拉近固定聘用醫護人員及合約聘僱人員之間的距離。

另外，政府也在探討遴選固定聘用職員的標準，以便有一套透明化的遴選標準。

他表示，在培訓專科醫生方面，目前只有固定合約聘僱職員才可以獲得獎學金以接受專科訓練，但是在目前的方式下，可能沒有足夠的醫生接受培訓，因此政府也與公共服務局探討如何放松限制，讓無論是合約聘僱或固定聘用職員，只要有意願成為專科醫生者在國內進行訓練。

青少年吸電子煙尼古丁上癮

李文材指出，電子煙沒有受到法令管制，一些業者在電子煙加入很多其他化學成分，而這些化學成分可能會對人體造成傷害，甚至致命。更甚的是，很多青少年通過吸電子煙而對尼古丁上癮。有鑒於此，衛生部正在探討是否要將電子煙全面禁止或通過修定法令來管制，並希望在接下來的6個月作出定奪。

李文材今日出席怡保蘇丹拜潤醫院巡察員主催、霹靂廣肇會館、青年團及婦女組主辦及20個鄉團聯辦的第一屆捐血及登記器官捐獻運動主持開幕後，在記者會表示，這項探討管制電子煙問題，包括探討是否準許含有尼古丁或只含少許尼古丁 。

他指出，加埔國會議員都拉沙尼指大馬生產電子煙在全世界是排在前5名，因此衛生部為了人民的健康著想而需要因此作出探討。

“電子煙在英國是作為戒煙的輔助用途，根據英國方面的說法是，電子煙對人體的危害程度只是香煙的一點而已，甚至可以減少達95%的危害。在美國被發現到在電子煙內的成分會帶來傷亡。”

他強調，禁煙區不可以禁止吸電子煙。

出席者包括怡保蘇丹拜潤醫院巡察員主席奧瑪德米茲、霹靂廣肇會館會長周志平等。