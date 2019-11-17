楊巧雙：每州至少2打印機 解決殘障卡延誤問題

（八打靈再也17日訊）婦女及家庭發展部副部長楊巧雙聲稱，該部將會致力解決殘障人士發展局的後勤問題，以確保每個州屬都有至少兩架打印機。

她出席在雙威大學舉行的應用行為研討會開幕儀式後提及，該部在提倡殘障人士向有關當局登記註冊殘障卡時，卻接獲許多投訴，指每個州屬僅有一架打印機，使得殘障卡的印刷和發放有所延誤。

她舉例，當馬六甲的打印機壞了，當局就須向其他州屬商借，這是很不好的，因為很多孩子都需盡快獲殘障卡。

楊巧雙表示，該部想要解決這個問題，在今年已發出指示，以確保每一個州屬都至少要有兩架打印機，無須到另一個州屬商借。

她說，我們一直都在鼓勵殘障人士登記註冊，但我們也須解決殘障人士發展局的基本後勤問題。

僅50萬殘障人士註冊

她聲稱，據世界衛生組織的標準定義，每一國的總人口當中，殘障人士占總人口的15%，但我國3200萬人口中，僅有50萬名註冊的殘障人士。

“我們知道存在著一些偏見，尤其是自閉癥，一些家庭不願面對這個現實，一些家庭則不願接受評估，但我們都知道早期的評估對自閉癥患者來說是非常重要的。”

楊巧雙補充，社會福利局（JKM）和殘障人士發展局明年將優先註重“來登記吧”（Jom Daftar）活動，並通過到各個地方，尤其是鄉區進行訪問，鼓勵殘障人士向當局登記註冊。