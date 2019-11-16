【丹絨比艾補選投票】魏家祥：人民勝利 “水能載舟亦能覆舟”









（笨珍16日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥形容，這次補選是人民的勝利，並且告訴大家“水能載舟亦能覆舟”，人民可以投選希盟，但18個月後也可以因為不滿希盟，而做出完全不一樣的決定。

他表示，國陣會珍惜選民的這份決定，此次獲得三大種族的支持，馬來人也因為華人支持國陣而感到非常高興。

他在記者會上說，馬華要從丹絨比艾開始，找回昔日的雄風，並走入民間了解人民所面對的問題。

“選民這次在補選中是選人不選黨，馬華經過一些民調，發現國會議員不只是要在地方上為民服務的議員，也要議員在國會內為民發聲，加上正確的候選人，這幾點的結合造就了這場胜利。”

他指出，虽然马华此次胜出，但不会自满而是要更加努力，而他和黄日昇身为反对党议员，必须扮演好监督和制衡的角色。

魏家祥表示，他和黄日昇的工作才刚要开始，而他们不会让人民失望，会继续为人民呛声，任何对百姓不利的事情都会为他们发声。

他认为，黄日昇能够以1万5086张多数票胜出，也证明这个补选的成功并非偶然，这是因为所有选民都累积了不满，对政府表达抗议而已经形成的民怨旋风。

“我們要告訴政府，過去的18個月，他們答應了很多東西都沒有做到。他們是在野黨時，與當政府時完全相反，令百姓不滿。”

他說，509大選中，馬華27投票站中的8個華人票箱失利，如今把整個劣勢扭轉，在華人為主的票箱，馬華都已經反敗為勝。

他認為，這對馬華來說是一個很好的起點，他也看到新的政治格局，將不同的聲音集合，不會因種族因素和某個族群只選擇自己的族群成為代議士，這是很難得的。

魏家祥表示，随着黄日昇加入国会，马华在国会内的口头询问将会增加一倍，全面监督政府的各项施政。