【丹絨比艾補選投票】納吉：艱苦卻不絕望 國陣勝即人民勝

（八打灵再也16日讯）前首相拿督斯里纳吉指出，丹绒比艾国席补选对国阵而言是一场非常艰苦的战争，因为希盟所掌握的竞选机器和资源非常丰厚；不过，国阵并没有因此而绝望，并靠著真诚、笑容以及候选人长期的在地服务，赢得了人民的信任，国阵的胜利，也是人民的胜利。

他今晚在臉書貼文說，中央政府和州政府為這次補選投資了約3000萬令吉，而考慮到他們的政治資金，實際數字可能會超過這一數字。

“他們甚至在《陽光日報》和《新海峽時報》的封面上刊登政治廣告，要求人民投票支持希盟，並且也免費分發手稿。更不用說免費的電話卡、食油和許多其他希盟給丹絨比艾選民的'禮物'。甚至還有部長仍在投票日拉票，而這是不允許的。”

他表示，儘管希盟以上的種種行為是否違反競選活動的規則、法律和道德規範，只有競選委員會和淨選盟才得以回答；但這與此前的金馬倫高原、士毛月和晏鬥（補選），或其他涉及希盟罪行的案件一樣，許多人仍然想知道有關當局會否對希盟採取進一步的行動。

他稱，儘管如此，沒有人會因此遊行示威，也沒有人會在獨立廣場上游盪或過夜。

“我们并没有绝望。国阵和我们的候选人黄日昇仅通过麦克风和演讲，向选民传达热情，我们只给选民带来真诚和微笑。”