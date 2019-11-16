【丹絨比艾補選投票】國陣狂勝！黃日昇多數票逾1.5萬













（笨珍16日訊）國陣馬華候選人拿督斯里黃日昇在丹絨比艾國會議席補選六角亂戰中，成功雪洗前恥，在華人票大幅回流及多數巫裔選民支持下，突破重重包圍，以1萬5086張多數票擊敗對手，一洗馬華自509全國大選後的頹勢。

這是希盟政府連續第4場補選失利，而國陣則繼續嘗盡甜美果實。這也是巫統和伊斯蘭黨簽署合作憲章後的第一場補選。

選舉官祖基菲里於晚上9時16分宣布，黃日昇獲得票2萬5466張，主要對手希盟土團黨候選人卡敏則獲得1萬零380張票。這場補選投票率為74.5%。

民政黨候選人溫蒂獲得1707票、伊斯蘭陣線候選人巴德魯希山850張票，兩名獨立人士洪俊祿和法麗達阿禮亞妮，則分別獲得380張票和32張票。4人的按櫃金皆被沒收。

黃日昇在選前便備受看好，今晚的開票過程中，更是一馬當先遙遙拋開對手。隨著得票迅速增加，眼看勝利在望，黃日昇在國陣眾領袖陪同下抵達總計票中心，人人笑逐顏開。

此役過後，馬華在國會的議席增加1席至2席。馬華總會長拿督斯里魏家祥是亞依淡國會議員。

這是509大選後的第9場補選，因原任土團黨議員拿督威拉法力拉菲克病逝而懸空。法力在509大選時，以2萬1255票對2萬731票，僅以524票險胜黃日昇。

國陣所有票箱勝出

在此次補選中，華裔選票明顯大幅回流馬華，加上馬來選民一面倒的大力支持，致使國陣狂胜逾萬票。

據了解，黃日昇在所有票箱中都勝利。

此次最明顯的變化是過去支持希盟的華裔選民，都轉而投向馬華。在多個華裔票倉中，黃日昇都勝出，而這些華裔票倉在509大選中都投給希盟。

而巫伊合作也進一步鞏固國陣在馬來選區的票倉，在巫伊兩黨全力助選下，黃日昇在所有馬來選區報捷。

補選投票率居次

這是第14屆全國大選後迎來的第9場補選，也是繼金馬崙區國會議席、士毛月州議席及晏鬥區州議席補選後，國陣第4度在補選中獲勝。

這場補選合格選民人數是5萬2986人，投票率高達74.5%，超出選委員會訂下的70%目標。

選委會主席拿督阿茲哈指出，這次投票率高居第二，排在晏鬥區州議席補選之後，後者投票率高達79.31%。

丹絨比艾國席補選成績

候選人（政黨） 得票

溫蒂（民政黨） 1707

黄日昇（國陣馬華） 25466

洪俊祿（獨立人士） 380

卡敏（希盟土團黨） 10380

巴德魯希山（伊斯蘭陣線） 850

法麗達阿禮亞妮（獨立人士） 32

多數票 15086 廢票595 投票率 74.43%