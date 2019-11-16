古拉：3或7天 陪產假交總檢署批准

（怡保16日訊）人力資源部長古拉表示，父親享陪產假的法案即將交由總檢察署批准，一旦完成後，他將呈上內閣討論尋求批准，並交由首相及內閣決定父親的陪產假是3天，或更多至7天。

“作為開始，政府獻議給予父親3天陪產假，我們也就此徵詢利益相關者的意見，並會帶入內閣探討。”

他指出，馬來西亞雇主聯合會（MEF）是附帶條件同意此事，並指父親享有的3天陪產假，應由政府機構資助。

他透露，當局也正探討聯合會的意見，同時將在內閣反映婦女援助組織（WOA）的意見，再由首相及內閣定奪，他冀望在來臨兩週內提呈至內閣探討，因為明年1月開始國會辯論，盼能有足夠的時間商討。

他今早在怡保出席霹靂初創企業嘉年華後，受媒體詢及男員工應享7天陪產假的進展時，這麼指出。婦女援助組織（WOA）日前率領約30名支持者在國會大廈外聚集，高喊“給父親7天陪產假”的口號。

需時辦妥報生紙註冊

詢及父親享7天陪產假是否足夠時，他沒有正面回答，僅指他身為人父，小孩出世後需時辦妥報生紙註冊。他認為迄今面對的問題是，許多嬰孩有著新生兒黃疸（Jaundice），與以往有些許區別，他們需要一些時間處理。

他指出，目前只有在公共領域服務的父親享有7天陪產假，私人領域是不享有父親陪產假。而美國的商會不只給予3天或7天的父親陪產假，而是更多。

“當局不容易作出改變，此事已探討多時。當我帶出此事時，也出現許多反對聲浪，有者則希望作出改變，有者更費解為何父親需陪產假，因為父親與嬰兒分娩無關。”

他認為父親應陪伴在妻子及嬰孩的身邊，而現時父親的角色已有所轉型，改變屬於好事。