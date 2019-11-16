藍卡巴星：4場聽證會反應熱 ​IPCMC法案25日前呈國會

（瓜拉登嘉樓16日訊）國會法案事務特別委員會主席武吉牛汝莪國會議員藍卡巴星表示，委員會將於11月25日之前，把2019年獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）法案呈給國會。

他表示，國會法案事務特別委員會已針對這項法案，分別在砂拉越、檳城、柔佛、沙巴及登嘉樓舉辦5場公開聽證會收集民意。今日在瓜登舉辦的公開聽證會是最後一場，共500人登記出席，也是最多人出席的聽證會，顯示大家非常關注這項法案。

“過去4場聽證會的出席者，對於這項法案給予正面的回應，我們會收集相關利益者及民眾對這項法案的意見，並在接下來的一星期完成報告，以便在本月25日呈給國會。”

他是今日在瓜登出席IPCMC法案聽證會之前，在記者會上如此表示。陪同出席的包括國會法案事務特別委員會秘書拿督羅思咪。

考量反對黨意見

他指出，國會法案事務特別委員會將考量各造，包括反對黨對這項法案的意見，不論是讚成或反對的意見，都必須有根有據。

“我們將針對所收集的意見，在報告中提出建議，修正IPCMC法案。”

同時，他強調，政府成立獨立警察投訴及行為不檢委員會不是為了懲罰警隊，反而幫助提升警隊的形象。

他認為，各相關利益者及民眾應該從這個角度看待獨立警察投訴及行為不檢委員會的成立，只是法案當中有些條款需要修正，這有助提升警隊的地位及聲譽。