建議卡峇雅列檳官服 州議員客串走秀





（檳城16日訊）檳城爪夷峇峇娘惹遺產協會（JAWI）創辦人拿督瓦芝兒說，該會將致函檳州政府，建議將卡峇雅長衫（Kebaya Labuh）列為檳州官方場合的女性服裝。

瓦芝兒昨晚出席該會首次舉辦的卡峇雅晚宴後受訪時說，該會早前已非正式向檳州首席部長曹觀友傳達上述想法，也曾向當晚客串卡峇雅模特兒走秀的數名檳州議員提及此事，獲得他們的正面反應。

當晚參與走秀的檳州議員是雙溪檳榔區州議員林秀琴、斯里德里瑪區州議員瑟麗娜及武拉必區州議員王麗麗。

“他們或許會在州政府中提出此事，不過，我們還是必須先交上公函，我們會在晚宴活動結束後盡快進行這件事。”

她說，男性在官方場合有指定的服裝即峇迪，但女性則無，而該會之所以認為卡峇雅長衫適合作為女性在官方場合的服飾，是因為該服裝符合州政府對女性服飾的各項規定，如必須夠長，要覆蓋手腳等。

“與剪裁較短及較為暴露的娘惹卡峇雅（Kebaya Nyonya）相比，卡峇雅長衫的款式更像馬來套裝。”

她也指出，卡峇雅可說是統一了大馬巫裔、華裔、印裔各族文化的服裝，各族女性都享受穿上卡峇雅，來展現不同的風格。

“卡峇雅在東南亞也是一件傳統服裝，並非只有穆斯林女性會穿，所有東南亞女性都會穿。”

她也說，該會向來注重爪夷峇峇娘惹文化的保存，包括希望保存爪夷峇峇娘惹的傳統生活方式。

晚宴出席者包括檳城爪夷峇峇娘惹遺產協會主席拿督斯里納茲爾阿里夫、籌委會主席諾麗紮、旅游、藝術及文化部副部長巴迪亞、首長曹觀友夫人陳蓮枝等人。