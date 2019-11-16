【港反修例示威】9大學校長發聲明 吁政府牽頭化解僵局

（香港、華盛頓16日訊）香港反修例風波引起的示威衝突升溫，當地9所大學的校長發表聯合聲明，呼籲港府必須牽頭聯合社會各界，以迅速具體的行動來化解政治僵局，恢復公共秩序和社會安寧聲明指，香港正處於四分五裂的局面，當前的社會紛爭已令大學校園化身成政治角力的場所，而政府的回應至今未能有效化解危機。

聲明亦指，過去一週，香港出現的暴力和對立情況進一步升級，某些大學已被示威者控制，校園內有毒的化學品遭拿走，教職員與同學因擔憂自身安全而離開校園。

聲明稱，任何政治觀點，都不能成為肆意破壞財物，威脅他人安全以至使用暴力的理據；任何認為大學可以化解這場危機的期望是不切實際的，因為這些極其複雜而艱難的困局，並非由大學造成，亦無法透過大學紀律程序來解決。

困局非大學造成

9名大學校長包括香港城市大學校長郭位、香港浸會大學校長錢大康、嶺南大學校長鄭國漢、香港中文大學校長段崇智、香港教育大學校長張仁良、香港理工大學校長滕錦光、香港科技大學校長史維、香港公開大學校長黃玉山，以及香港大學校長張翔。

港府拒允示威者條件

香港政務司司長張建宗表示，近日香港治安情況急轉直下，面對局勢進一步惡化，政府定會採取更果斷措施以制止暴亂。對於佔據中文大學的示威者要求答應不會取消本月24日舉行的區議會選舉，他表明不會答允，但強調政府希望選舉能如期舉行。

張建宗說，近日示威者為求達到“三罷”（罷工、罷課、罷市）效果，在多堵路及縱火，暴力行為進一步升級，令香港幾近癱瘓。

張建宗表明，不容任何人將市民福祉作為要脅，而政府對於區議會選舉的立場清晰，重申希望確保區議會選舉在安全、公平、公正及誠實的環境下進行。

若北京武力鎮壓 美卿︰不排除任何因應可能

美國國務卿蓬佩奧呼籲北京政府和香港示威者，以非暴力方式展開對話，解決目前局面。

蓬佩奧昨天在休斯敦一所大學發表演講時，談及香港問題。被問到一旦北京出動解放軍鎮壓香港示威活動，蓬佩奧表示，他不能排除任何的可能，而總統特朗普亦會思考如何作出回應。

籲非暴力方式對話

被問到如中方出兵武力鎮壓香港，美國會否軍事介入，蓬佩奧未有正面回應，僅說美國、英國等數十個國家，都已表明希望中國政府基於承諾，正視香港民眾的期望。他指出，美方多次向中國國家主席習近平要求信守一國兩制承諾，鼓勵北京也鼓勵香港示威者以非暴力方式，進行政治對話，實現香港民眾的訴求。

教宗下週訪問亞洲 將對香港事件發聲

（梵蒂岡16日訊）天主教教宗方濟各下週將到訪泰國及日本。有意大利媒體報導，教宗在行程中，將親自針對香港近月發生的事件發言。

報導引述接近教宗的人士表示，方濟各將在下週六在泰國飛往日本的航程中，若被問到有關香港示威的事情，他將作出回應。

報導表示，教廷處於非常兩難的局面，教廷高層與外交體系一直密切關注近月來的香港形勢，但表現謹慎及避免直接回應，不希望被歸類為“反華立場”，但同時亦憂慮會令外界誤以為梵蒂岡陷入“臣服中國”的另一種聲望危機，被外界抨擊在操弄權力政治。報導又表示，教廷知道香港問題是中國當前最敏感的神經之一，教廷採取任何立場，都可能破壞與北京的談判。

中梵去年很不容易達成2年有效期的主教任命臨時協議，明年必須重新談判，但能否順利進行，仍存在變數。

涉非法集結 2德國學生被捕

香港警方證實，2名德國學生因非法集結而被逮捕。這2名年齡分別為22歲和23歲的學生，是在週四被捕。警方沒有公布兩人的身份，但指22歲的學生也涉嫌違反禁蒙面法。

德國外交部證實有2名德國人被捕。德國《圖片報》報導指，2名被捕德國人是香港嶺南大學的交換生。