刑事法控撞死人司機 車子借人肇禍吊銷牌 嚴懲







（檳城16日訊）由於檳城在3週內連續發生多起本地及外國司機沒有駕照、酒醉及吸毒後駕車，導致人命傷亡意外，警方考慮援引更嚴厲刑法條文對付涉禍司機，甚至連借車給這些肇事司機的車主，也將被吊銷駕駛執照。

檳州總警長拿督納仁納沙卡蘭指出，由於陸路交通法令41（1）條文（魯莽駕駛致死）刑罰不重；而對警方來說沒有駕駛執照，加上酒精或毒品影響下引發致命車禍，可被視為疏忽致死，因此警方為嚴懲這些違例司機，考慮援引更為嚴厲的刑事法典304A（疏忽致死）提控他們。

考慮更嚴控違例車主

“現今陸路交通法令不足以嚇阻車主借出轎車給沒有駕駛執照者，以致車主在喝醉後清晨歸家時，把轎車交給外國友人代駕，在酒精影響下釀成悲劇發生，因此警方也考慮案發後吊銷車主駕駛執照。”

檳州總警長納仁納沙卡蘭今日主持島東北縣警區主任職權儀式後，召開記者會時也提醒車主勿借車給無牌者，尤其是父母與孩子，避免引發不必要麻煩。

另外，針對檳城在上週發生印裔司機吸毒及無牌駕駛，旅巴撞向交通燈前的交通人士復撞向民宅圍牆意外，警方將會對付肇禍的違例旅巴公司，調查他們為何會聘請無牌司機開旅巴。

另一方面，針對昨日發生越南籍女司機從後撞上垃圾車意外，他指出，肇禍司機車禍後離開現場，一度下落不明，後經追查，發現她自行前往醫院求醫。他說，警方將扣查該名女司機，並援引1987年陸路交通法令43（A）（1）條文進行調查。

中國投資者闖屋威脅屋主案 警或尋國際刑警協助

檳州總警長納仁納沙卡蘭說，警方正追查“3名MBI投資者攜“詐彈”闖豪宅威脅屋主“還錢”案”，涉案者若偷渡出境返國，警方也將尋求國際刑警協助將他們扣捕歸案。

卸任的檳島東北縣警區主任仄再瑪尼指出，警方確定涉案者都是中國公民，並掌握他們身份資料、背景，相信他們還在大馬境內躲藏，警方正調查他們下落。

這起案件在本月5日晚上9時許，在甘密山豪華住宅區所發生，3名疑是中國籍的MBI投資者持刀闖入一豪宅，威脅MBI創辦人張譽發的兒子“還錢”，討錢不果後留下兩枚“詐彈”逃之夭夭。

謝英順：刑事法典具廣泛調查角度

執業律師謝英順指出，警方考慮以刑事條文調查及提控涉及嚴重車禍的司機，主要是刑事法典有更廣泛的調查角度。

“陸路交通法令條文令第41（1）條文，主要調查車禍過程及肇因，刑事法典304（A）條文調查結果出爐後，有可能會轉302條文（謀殺）作出提控，有起著嚴懲的阻嚇效用。”

不過，他強調，每起案件的調查報告所援引的提控條文，最終都取決副檢察司的決定。

以下是過去3週發生本地及外國司機沒有駕照開車、酒駕及吸毒肇禍意外。

1）10月25日清晨6時25分，中國籍女子劉莎莎（24歲，譯音）疑酒駕，在檳城柑仔園路往阿依淡方向十字路口交通燈前（柑仔園警局前）撞向前方2輛摩多，導致一名檳島市政廳公共衛生助理當場死亡。被告在本月8日被控上法庭，法庭批准被告以2萬5000令吉保釋金保外候審。該案件將於12月6日再過堂，以等待控方移交文件予辯方。

2）本月11月7日傍晚6時30分，旅巴司機彼得包爾（49歲）在檳城西南區拿督依斯邁路撞向停在交通燈前的交通人士，復失控撞到一民宅圍牆，造成一名16歲摩多騎士莫哈末賽夫拉死亡。經過警方調查，死者沒有駕駛執照及吸毒。肇禍司機本月11日被控，他否認有罪並以1萬令吉保釋外出，案展12月5日審訊。

3）本月15日清晨6時40分，一輛紅色第二國產車Axia在檳城安順路，猛撞垃圾車車尾，導致站在垃圾車後方右側的巫裔工友雙腳被夾，被送往醫院接受治療。肇禍的越南籍女司機則受輕傷，目前在私人醫院接受治療。

【懂多一點】

◆1987年陸路交通法令第41（1）（魯莽駕駛致死）條文闡明，任何在陸路魯莽駕駛、超速或以任何方式駕駛交通工具下，危及公眾並致死他人者，一旦罪成可被判監禁最少2年至不超過10年，以及罰款至少5000令吉至不超過2萬令吉。

◆刑事法典第304（A）（疏忽致死）條文闡明，一旦罪成，最高判處為監禁2年、罰款或兩者兼施。