湄公河6國加強合作 打擊金三角販毒集團

（曼谷16日訊）包括中國在內的湄公河諒解備忘錄成員國，與聯合國毒品和犯罪問題辦公室周四起一連兩天在泰國曼谷開會，討論打擊東南亞的毒品問題。各方會後均同意加強緝毒的情報分享及執法行動，更把矛頭指向一個由加拿大華裔毒梟操控的販毒王國。

湄公河諒解備忘錄成員國是中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國及越南，而緬甸北部、接壤泰國及老撾的金三角地區，因管治不善而成為法外之地，亦是販毒集團的溫床。當地近年的鴉片及海洛英產量減少，但成為亞太地區冰毒交易的心臟地帶，估計交易額由5年前的150億美元（約623億令吉），增至去年的614億美元（約2550億令吉）。

分享情報 阻原料流入

聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞負責人杜格拉斯解釋，毒品交易問題惡化的原因，與販毒集團從金三角向亞太地區輸出大量冰毒，以及因應執法部門行動而改變販毒路線有關，並把矛頭指向別名為“三哥”的加拿大華裔毒梟謝志樂（音譯），形容他的集團可同時從多個邊境走私毒品，構成巨大挑戰。

杜格拉斯亦透露今後的緝毒手法，指湄公河諒解備忘錄成員國將分享情報，從邊境咽喉點入手，阻止毒品原料流入金三角，而原料多來自中國、泰國、越南及印度。他表示，過往在行動層面的合作屬臨時性質，各方之後的合作更有組織、有系統及有效。

與會的中方代表、中國國家禁毒委員會辦公室副主任曾偉雄表示，中方加強與湄公河國家合作，聯手打擊“三哥”販毒集團：“他們是其中一個重大威脅，包括中國在內的整個地區，將竭盡所能重創他們。”

他指必須掌握形勢，並要有好的情報及信息。