休旅車遭擲蛋 峇拉憂安危報警





（八打靈再也16日訊）公正黨峇都區國會議員峇拉巴卡蘭昨晚到隆市某餐廳出席會議時，司機把他的休旅車停在餐廳附近停車場，未料取車時，發現車子遭不明人士丟雞蛋，現場留下蛋殼和蛋液。

峇拉巴卡蘭擔心個人安危，今早已到冼都警區總部投報。

據悉，峇拉巴卡蘭昨晚是出席會議，讓他的司機先回家；後來，會議於凌晨時分結束，他前往取車時，冷不防地發現休旅車遭丟雞蛋。

冼都警區主任山慕格莫迪助理總監證實，這起事件於昨晚在隆市怡保路某餐廳附近的停車場發生，而警方是於今早接獲相關投報，已援引刑事法典427（蓄意破壞）條文展開調查，目前沒有展開任何逮捕行動。

“峇拉巴卡蘭的休旅車的擋風鏡、引擎蓋及駕駛座的側車門留下蛋殼。”

他補充，初步調查，峇拉巴卡蘭的司機當時並不在案發現場。

“讓路蔡添強上陣峇都”課題近日鬧得沸沸揚揚，峇都區14個非政府組織2天前呼籲峇拉巴卡蘭辭職，以便舉行補選讓公正黨副主席蔡添強上陣及重新當選。有關組織包括精英廟信徒協會（Kim Yin Temple Devotees）

、冼都殘障人士協會、柏林殷人民組屋居民協會、冼都再也居民協會及冼都馬來人協會等青年志工和福利組織。

蔡添強受詢時對星報說，他不知道此事。

峇拉巴卡蘭則表示交由人民決定，但是公正黨沒有人在黨內提及此事。