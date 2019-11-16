【港反修例示威】港府拒談條件 中大示威者再封路





（香港16日訊）佔領中大的示威者昨日（15日）早上重開吐露港公路，呼籲港府24小時內承諾如期舉行區議會選舉等要求。對此，港警批評示威者要脅全港市民討價還價，政務司司長張建宗則表示不答允任何條件。

持續多月的反修例風波，演變為佔領大學校園，留守中大校園多日，並以雜物堵塞中大外圍“二號橋”下吐露港公路的黑衣示威者周五宣布，當天早上6時起重開公路雙向各一條車道，向香港政府“釋出善意”，呼籲港府24小時內承諾如期舉行區議會選舉、釋放所有示威者、以及成立獨立調查委員會等要求。

他們稱，今次開路是要主動釋出善意，強調並非以此與政府交易。

警批討價還價

對此警方於昨日記者會以”良心發現“形容示威者重開行車線，批評示威者要脅全港市民討價還價。

而政務司司長張建宗於跨部門記者會上表示“不容許任何人以市民的福祉作為要脅”，重申政府展示誠意舉行區選，但不答允中大示威者的任何條件，並認為24小時期限意義不大。

張建宗拒絕答應條件後約個半小時，黑衣人再向吐露港公路投雜物及燃燒彈，二號橋上更有車被燒及傳出爆炸聲，吐露港公路再全線被堵。留守校園的一名中大生表示，張建宗表明拒絕回應訴求，即時重新堵塞行車線合情合理，並非反口。

理大學生會留守

理大方面，校長滕錦光昨午聯同各副校長及院長向學生、職工及校友發聯署電郵，稱外來示威者進入校園，校園被大規模嚴重破壞，對師生構成威脅，敦促師生遠離校園。理大嚴正譴責佔領校園者的暴力行為，要求他們立即離開。理大學生會代表昨傍晚與校內留守者溝通，據了解，學生會將留守，其他校外人未有表態會否撤出，僅稱會盡力支援其他行動。