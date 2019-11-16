公青團撤邀阿茲敏開幕 砂藍眼欲取消大會 安華：沒人可威脅黨中央

（瓜拉登嘉樓15日訊）隨著公青團撤邀公正黨署理主席阿茲敏為大會開幕，並改邀黨顧問兼副首相旺阿茲莎後，砂州公正黨即以取消大會之說，要求黨圓滿解決有關問題，但公正黨主席安華卻強調，沒有人可以威脅黨中央。

安華週五為吉蘭丹及登嘉樓公正黨代表大會主持開幕禮後說，砂拉越公正黨恫言取消原擬於月杪舉行的砂代表大會，只是幾名領袖的決定，大部分區部領袖依然要求大會如常舉行。

“我今天得到的消息顯示，砂拉越許多區部領袖要砂代表大會如常舉行。只是幾名砂公正黨領袖說要取消代表大會，我得到的消息並非如此，因為許多人還是要代表大會如期舉行。”

詢及砂公正黨代表大會是否如期舉行時，他說，他將等待砂代表大會的籌委會開會並取得結果後，再作決定。

隨著公青團取消邀請阿茲敏為大會主持開幕，砂拉越公正黨即發文告警告說，若這個問題未能獲得圓滿解決，他們將取消原訂於11月23日在美裡舉行的砂公正黨大會。

該項文告由公正黨砂州主席巴魯比安、署理主席峇哈魯丁、第一副主席威利莫因、第二副主席尼克拉斯峇威、第三副主席兼全國婦女組副主席溫夏妮、第四副主席兼砂婦女組主席奴哈寧、砂州選舉委員會主任施志豪及全國副主席阿里比朱聯合發表。

此外，針對阿茲敏指有幕後黑手指使公青團不邀請他為大會主持開幕一事，安華說，這是該黨中央理事會議所作的決定，不是任何個人的決定。

“公正黨中央理事會議每個月或每週開會，如果有任何意見或不滿，可以在會議上提出。”

他也意有所指地舉例說，如果一名職員每次沒有出席會議，老闆會否邀請他出席重要活動。

“如果想要黨改變決定，並不是通過威脅，而是通過中央理事會議開會討論及決定。”

他也再次強調，他被選為第8任首相，並不是他個人的建議，而希盟領導層在作這個決定時，他本人也還在監獄服刑。

“如果有人想要改變這個決定，並由別人接棒成為首相，可以把這個提案帶進希盟主席理事會討論，並說服行動黨、誠信黨及土團黨接受其他人選。”