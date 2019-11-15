“指拉大撥款可追加” 魏家祥：林冠英語無倫次

（吉隆坡15日訊）馬華總會長魏家祥形容，財長林冠英指拉曼大學學院撥款可追加的言論根本就是語無倫次。



他在臉書貼文指出，拉大的行政撥款這兩年在賬面上並沒有得到10令吉的象徵式行政撥款，因此，不存在追加撥款的可能性，任何情況都不可能促使拉大在今年獲得3000萬令吉的政府撥款。



“我當然知道預算案中會出現只有10令吉的主要發展支出項目，這表示該年只得到像徵式撥款（Nominal），這項目獲得保留，來年數額再斟酌。”



他強調，林冠英聲稱只要馬華放手就撥款3000萬，是行動黨再一次的騙話。



“林冠英認為政教要分開，為何又給予拉大發展撥款？一方面喊政教分開，一方面卻給予100萬的發展撥款？這不是自打嘴巴嗎？那麼，既然發展撥款能批，為何行政撥款卻不能？”



至於林冠英指將以財長官職來保證3000萬撥款給拉大的言論，他促請對方別裝偉大，因為這樣並不符合程序，這類保證看似無用，並反問林冠英能否承認統考和廢除大道收費。

