“指拉大撥款可追加” 魏家祥：林冠英語無倫次


: 2019-11-15 23:11:47

（吉隆坡15日訊）馬華總會長魏家祥形容，財長林冠英指拉曼大學學院撥款可追加的言論根本就是語無倫次。

他在臉書貼文指出，拉大的行政撥款這兩年在賬面上並沒有得到10令吉的象徵式行政撥款，因此，不存在追加撥款的可能性，任何情況都不可能促使拉大在今年獲得3000萬令吉的政府撥款。

“我當然知道預算案中會出現只有10令吉的主要發展支出項目，這表示該年只得到像徵式撥款（Nominal），這項目獲得保留，來年數額再斟酌。”

他強調，林冠英聲稱只要馬華放手就撥款3000萬，是行動黨再一次的騙話。

“林冠英認為政教要分開，為何又給予拉大發展撥款？一方面喊政教分開，一方面卻給予100萬的發展撥款？這不是自打嘴巴嗎？那麼，既然發展撥款能批，為何行政撥款卻不能？”

至於林冠英指將以財長官職來保證3000萬撥款給拉大的言論，他促請對方別裝偉大，因為這樣並不符合程序，這類保證看似無用，並反問林冠英能否承認統考和廢除大道收費。
 

關鍵字: 
拉大撥款
語無論次

相關新聞

“停止操弄政治” 拉大校友聯署促撥款
魏家祥：曾在柔派定心丸 拉大撥款 財長華社有契約
林冠英：今明年撥款拉大 馬華放手6千萬到手
削拉大撥款 轉型非關鍵 魏家祥：財長態度問題
邱顯昌：拉大撥款受“針對” 與“共享繁榮願景”背道而馳
其它新闻...
你也可能感兴趣...