財長職擔保 林冠英：馬華放手年撥拉大3千萬

（吉隆坡15日訊）行動黨秘書長兼峇眼區國會議員林冠英表明，如果馬華願意放棄對拉大的政治控制權，那麼，他以財政部長的身份保證將會給予每年至少3000萬令吉的撥款。若是沒有，他會賠上財長一職，付出最高的政治代價。



他發表文告強調，希盟聯邦政府已預留，並願意從2019年起每年給拉大至少3000萬令吉的撥款，是馬華拒絕這個獻議，因為馬華並不願放棄拉大的政治控制權。



他表示，讓他再次重申，無論是政府、民主行動黨或任何政黨，都沒有興趣或無意接管拉大。



他聲稱，只要馬華把控制權交由沒有政治背景的拉大校友會以及華社，從2019年開始，每年至少3000萬令吉的撥款將立馬恢復。當拉大不再由馬華管控，並由專業團隊接手後，從2019年起每年撥款拉大至少3000萬令吉的說法，不僅是財政部長的立場，也獲得首相敦馬哈迪醫生的認可。



他也說，最新的認可是由首相於10月15日以書面形式提出，並由首相辦公室於2019年10月21日確認。換句話說，一旦馬華放棄對拉大的政治控制，從2019年起每年至少有3000萬令吉的撥款可用。是馬華頑固地拒絕接受。



“馬華總會長魏家祥正拚命地轉移視線，宣稱每年撥款給拉大至少3000萬令吉的承諾不過是在演戲，因為這筆款項並沒有納入在2019年和2020年的預算案之中。他說在2019年預算中給拉大的撥款為550萬令吉，而2020年預算則是100萬令吉。”



他質疑魏家祥作為前任內閣部長，豈會那樣無知，以至於不知道政府的預算是如何運作的？那麼，為什麼預算案中會出現只有10令吉的主要發展支出項目呢？



“我無需進一步解釋，以免他因自己的無能而感到尷尬。”