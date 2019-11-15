港示威衝突升級 大馬學生轉移安全地 留學生撤離









（大馬、香港16日訊）香港反修例示威暴力升級，警方近日闖入大學校園抓人，致使校園也淪為戰場。多所大學宣佈提前結束本學期課程，致使在港學生開始紛紛撤離。目前，韓國、台灣、中國大陸等地的在港留學生已開始紛紛撤離。不少人表示，主要是身在境外的家人擔心他們的人身安全而要求他們離港返家。

歐美至少有3所大學要求在香港的交換生回國，包括美國得州的聖愛德華大學和南加州大學，以及丹麥的技術大學，另亦有來自美加和日本的學生在家人要求下離港。

台灣陸委會發言人表示，香港校園爆發衝突後，台灣駐港處隨即與各校台灣學生會聯繫，並應學生要求，指派專人、專車協助接送學生，安排返台事宜等。報導指，香港科技大學、理工大學、城市大學14日將有189名台生回台。從昨天到今天，在港台生返台總人數超過370人。

日本駐港總領事館指，目前約有數百名日本留學生在港，當中約50人正在中大留學，部分人已經開始回國，總領事館亦為個別學生提供撤離方法等諮詢。

韓國駐香港總領事館亦派車幫助在香港中大就讀的40多名留學生離開宿舍。總領事館相關人士表示，其中30名學生直接前往機場回國，12日也有近50名就讀中大的韓國留學生回國。

外交部發旅遊警告 國人勿到港示威地區

外交部長拿督賽富丁聲稱，該部發出旅遊警告，建議大馬公民在不必要的情況下，應避免前往香港受到示威影響的地區。

他在即將離任的梵蒂岡教廷駐馬大使若瑟馬里諾總主教舉辦歡送下午茶宴後受訪問表示，該部發出旅遊警告，用意是要確保欲前往香港或身處香港的大馬公民，都處於安全的情況。

他說，雖然香港示威活動影響升級導致學校全面停課，但大馬暫時沒有撤離身處香港大馬人的打算。

外交部發出的旅遊警告聲稱，香港某些地區可能會受到正在進行的示威和抗議行動影響，導致公共交通在沒通知的情況下中斷，因此，建議大馬公民將不必要的出遊香港計劃展延。

文告也促請身處香港的大馬人應避免參與任何示威行動，採取一切必要預防措施，確保人身安全。

“身處香港的大馬公民也受促保持警惕，注意周圍的環境，並通過當地新聞或地方當局發布的公告，緊密監測當地的最新動態。”

外交部也強烈建議身處香港的大馬公民，通過電子郵件，向馬來西亞駐香港領事館進行登記，讓領事館得以保持緊密的聯繫。

若有需要透過領事館尋求協助的大馬公民，可撥電+852 2821 0800或透過電郵[email protected]與領事館官員進行聯繫，或在非辦公時間致電、WhatsApp或微信+852 6900 6390與官員聯繫。

駐港領事館關注 保護大馬學生安全

馬來西亞駐香港領事館聲稱，當局將密切關注香港示威行動對大馬學生帶來的影響，並將保護學生的安危視為首要任務。

馬來西亞駐香港領事館透過臉書發表聲明，提醒在香港的馬來西亞學生，不要在校園內外參與示威活動或與示威相關的活動。

聲明提到，住在校園宿舍的大馬留學生，其學校若受到示威行動或與示威有關的活動影響或波及，也受促須留在宿舍內。

馬來西亞駐香港領事館表示，將與所有的馬來西亞留學生繼續保持聯繫。

聲明說，若有需要透過領事館尋求協助的學生，可撥電+852 2821 0800或透過電郵[email protected]與領事館官員進行聯繫，或在非辦公時間致電、WhatsApp或微信+852 6900 6390與官員進行聯繫。

此外，大馬外交部暫未針對香港示威活動影響升級，導致學校全面停課的事件發表文告。

外交部副部長拿督瑪祖基昨日證實，在香港的大馬留學生已轉移到安全地點。

他表示，這些學生已轉移到大馬政府所擁有的房子，而其他一些人則決定與親戚一起；惟副部長未提供涉及的人數。

他也說，大多數學生已休學返回馬來西亞，但大馬政府還沒疏散計畫。

“一些在香港的大馬人（非學生）也飛回馬來西亞，以躲避示威者與警方的衝突。”

瑪祖基聲稱，領事館也沒接獲有馬來西亞人涉及示威行動的報告。

“領事館也在密切關注事態發展，並準備面對最壞情況。”