本來孩子要給她顧 女銀行員驚揭保姆疑虐嬰

（檳城15日訊）一名婦女準備把孩子交由一名保姆照顧時，其朋友卻傳來兩則視頻，顯示這名保姆涉嫌虐打一名僅6個月大的女嬰，婦女最終決定報案，以免有關女嬰再受虐打。

檳島東北縣警區主任仄再瑪尼週五下午發文告指出，一名現年31歲的銀行女職員是於本週一下午4時許接獲友人傳來的兩則視頻，畫面顯示一名保姆涉嫌虐打一名女嬰。

“事發地點在丹絨道光的一個馬來甘榜，視頻內容顯示該名女嬰遭一名馬來女子大力搖晃，且馬來女子還拍打女嬰的大腿與頭部。”

他說，女事主的友人也是該甘榜的居民，而該友人傳來有關視頻，主要是為了勸她勿把第三個孩子交給該名保姆照料，以免孩子遭對方虐打。

“不過，女事主不確定視頻錄製人的身份、錄製時間，且不瞭解事發過程，以及事發現場是否有其他目擊者等。該事件很可能發生在一個月前，而女事主也不認識該名女嬰的父母，但她最終仍為了女嬰的安全，而決定報案。”

目前，警方已分別傳召案中女嬰的母親及保姆，以助查此案。

此外，女嬰的母親指出，視頻中的女嬰已由該名保姆照顧一段時日，而她並未發現孩子有情緒異常或身體有傷痕。

現年34歲的馬來保姆已承認自己就是視頻中人，但她已記不起事發時間，並強調自己平日的舉止有些粗魯，事發時，她雖然有生氣，但不會故意傷害女嬰。

事後，警方已把女嬰送往驗傷，並證實女嬰未受到傷害，但女嬰仍將被送往其他醫療部門以接受進一步檢查，而警方也援引2001年兒童法令 第31（1）a條文調查此案。