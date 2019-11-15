霹政府被指欠債77萬 遭活動策劃公司起訴

（吉隆坡15日訊）一家活動策劃公司控訴，遭霹靂州政府拖欠77萬7821令吉的活動餘額，由於拖欠款項已近一年，公司決定入稟怡保地庭，起訴州政府及兩名來自霹州人民福利及經濟發展協會的代表。

公司經理旺哈納菲今日在代表律師陪同下召開記者會指出，公司是於去年受委成為“資產與企業嘉年華”活動承辦公司，為這項從2018年12月13至16日，為期4天處理所有活動籌辦事宜，包括準備活動遮棚及一切活動用具。

他說，公司與活動籌委會分別在去年10月20日、11月6日及11月30日在霹靂州誠信黨大廈及霹州政府會議室召開會議，霹靂州掌管宗教與伊斯蘭教育、郊區及企業發展食物的州行政議員阿斯慕尼也曾出席主持會議，最終雙方同意活動費用價格為87萬8354令吉。

獲2張空頭支票

他表示，直至活動前一天即12月12日，公司才收到由霹州人民福利及經濟發展協會開出的兩張支票，共4萬令吉，作為部分活動費用，而公司圓滿的履行職責，讓活動順利進行。

然而，他指控，他們在12月20日到銀行兌現支票時，被告知協會的戶頭里根本沒有資金，換言之兩張都是空頭支票。

“我們已經向警方報案，警方卻說案件不存在刑事成分，讓我們感到驚訝；我們也有聯系籌委會主席及催討款項，得到的答覆是面臨財務問題，會以現款方式支付，最終卻是一拖再拖。”

他說，人民福利及經濟發展協會至今僅還清10萬533令吉的部分費用，尚欠77萬7821令吉，無論是當面催討、致電、傳送信息或發送電郵的方式，對方都不理會。

為此，活動策劃公司在今年10月15日正式入稟法庭，向三造提告，除了霹州政府，霹州人民福利及經濟發展協會的主席阿莫莎菲及財政莫哈末發自蘭，也被列為答辯人，案件將於本月19日開審。

出席記者會的包括代表律師莫哈末諾阿茲法、律師團成員莫哈末哈里茲、莫哈末伊爾凡及活動策劃公司代表阿里夫。