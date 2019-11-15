涉性侵女傭案 大臣力挺 楊祖強復職

（怡保15日訊）因涉嫌性侵女傭而於早前宣佈休假專注案件的霹靂州行政議員楊祖強，在與霹靂州務大臣拿督斯裡阿末法依沙商討後，獲大臣支持重返工作崗位，其一切職務將恢復如常。換言之，他今日開始正式復職。

他今日出席州議會且親自回答雙溪古月州議員梁卓經的口頭詢問，而非由暫代職務的大臣拿督斯裡阿末法依沙回答。對此，楊祖強發表文告作出上述回應。

“事情發生至此，我還是一句話，我在這起無中生有的案件中是清白的，我是被幕後黑手陷害，我才是受害者。我很確定這背後有黑手策劃這一切，不僅是要毀壞我的名聲，甚至想企圖把我從霹靂州行政議員一職拉下台。這是極度卑鄙的政治陷害。”

楊祖強是於8月25日宣佈暫時休假，以專注應付接下來的法庭審訊，為自己洗脫罪名。大臣過後表示，楊祖強負責的行政議員職務將由他暫代。

案件獲准展延

由於其涉及的案件獲准展延，楊祖強今日準時出席州議會，口頭詢問環節中雙溪古月州議員梁卓經提出有關霹靂州房屋滯銷的問題，此課題涉及楊祖強所掌管的事務，由於楊祖強正在休假，此問題理應由暫代職務的大臣回答，但出乎預料下，楊祖強竟站起來親自回答問題，讓人感到驚訝。

媒體追問大臣此事，惟大臣新聞秘書艾迪則在群組回應，此事交由議長回應，因議會事務是由議長負責。

另外，州議會休會時反對黨議員紛紛湧前和楊祖強握手寒暄，眾反對黨議員更爭相和他合照，最終他甚至被議員們包圍起來大合照。

3議員陪同出席州議會

楊祖強今早在3名州議員，即保閣亞三州議員廖泰義、文冬州議員西華蘇巴瑪廉及雙溪古月州議員梁卓經的陪同下，出席第14屆第2期第三次霹靂州議會的首日會議。

他與3人於早上10時臉帶笑容抵達議會廳，霹靂州秘書拿督再納阿茲曼也與他們同時步入議會廳內。當他在其原有的位子坐下後，也與相隔一個位子的霹靂州務大臣拿督斯裡阿末法依沙握手寒暄片刻。

隨後早上10時30分，楊祖強親自回答雙溪古月州議員梁卓經的口頭提問，而非由阿末法依沙代答。

梁卓經在附加提問時恭喜楊祖強儘管不斷被攻擊和陷害，但仍出席這次的州議會，楊祖強回應對方的附加提問前，也感謝梁卓經一直與他共進退，並表示上帝將與他同在，引起在場議員起哄。

而楊祖強回答時也笑言，他相信公義得以伸張，他總是不會與他人為敵，而是願意與全部人為友。

楊祖強是負責霹靂州房屋、地方政府、公共交通、非伊斯蘭及新村事務委員會。他涉案後，大臣早前曾向媒體表示，他將會暫代休假的楊祖強的行政議員職務，直到對方被控性侵女傭案有結果為止。

倪可漢：無權插手州政府決定

針對楊祖強親自回答雙溪古月州議員梁卓經的口頭提問一事，霹靂州議長拿督倪可漢表示，這個是屬於州政府的決定，他只是議長無權插手，他也只是負責主持會議，以及指示政府代表回答問題而已。

“在於法律的角度，他（楊祖強）仍然是端洛州議員兼霹靂州行政議員。”

倪可漢也讓媒體詢問霹靂州務大臣拿督斯裡阿末法依沙，因為是由霹大臣決定是由誰回答相關的問題。