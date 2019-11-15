干10搶劫扮警強姦案 無業漢監32.5年25鞭

（關丹15日訊）27歲無業男子承認連續幹下10項搶劫、假冒警員、非禮及強姦罪行，今日被法庭重判監禁32年6個月及鞭笞25下。

被告哈索諾巴克里（27歲）來自關丹甘孟路六英哩，他今早在雙親及妻子陪同下，在關丹地庭面控。

根據控狀，被告於今年6月16日淩晨1時40分至8月2日淩晨1時20分，騎摩多先後在關丹雅姆路油棕園區、關丹斯里關丹、關丹丹絨弄坡、英迪拉馬哥打市鎮、甘孟路甘榜斯里達邁等地區，幹下7項搶劫案，導致7名女受害者蒙受財物損失，抵觸刑事法典第392（搶劫）條文，一旦罪成，可被判坐牢不超過14年及罰款或鞭笞。

第8控狀指被告於6月28日晚上11時，在雅姆一座油棕園內，強姦19歲的女銷售員，抵觸刑事法典第376（2）（b）條文，罪成可被判坐牢最高30年鞭刑。

第9控狀指被告於6月28日晚上10時30分，在關丹班台士拉末路，假冒警察並強迫案中19歲受害者隨他共乘摩多到警察局，抵觸刑事法典第170（冒充公務員）條文，罪成可被判坐窄最高兩年，或罰款或兩者兼施。

第10項控狀指被告於7月15日晚上10時20分，在甘孟路斯里達邁一家摩多店前，蓄意撫摸非禮20歲女店員，抵觸刑事法典第354（非禮）條文，罪成可判坐牢最高10年及罰款，或鞭笞，或其中兩項刑罰。

被告承認所有罪狀，主控官蘇海達副檢察司向法官西蒂阿米娜要求嚴懲被告。

主控官認為，被告不務正業，除了犯下多宗搶劫案，還強姦一名19歲少女，以及做出威脅生命的恐嚇，逼使受害者就範。

她對法官表示，被告如此的行徑絕對不能姑息或輕判，必須嚴懲，以作為社會的反面教材。

法官在考量罪狀及案情後，判決被告罪名成立，坐牢32年6個月及鞭笞25下。