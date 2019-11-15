比去年增長3.4% 塑膠業貿易額197億

（八打靈再也15日訊）國際貿易及工業副部長王建民披露，截至今年9月，大馬塑膠制造業貿易額達197億6000萬令吉，相較去年同期增長了3.4%。

他今日出席第29屆亞洲塑料論壇暨第18屆東盟塑料工業聯合會（AFPI）會議時致詞時說，據統計局數據，塑膠制造業在今年1月至9月的出口額達111億1000萬，比2018年同期上升3.6%。

他表示，我國塑膠制造業去年總批準了61個項目，投資額為18億6000萬令吉，並創造2841個就業機會。

他說，外國投資有11億8000萬令吉（63.4%），幾乎占總投資的三分之二。本地投資額則貢獻剩餘的36.6%，即6億8200萬令吉。

“循環經濟和循環利用具有巨大潛力，政府將在2020年推介塑料循環經濟路線圖（CER），推動4R環保（減少使用、重複再用、循環再造、替代）原則。”

王建民鼓勵制造商生產高質量，同時具價格競爭力的環保塑料包裝商品。

他指出，線性經濟中，自然資源被開採、使用和消耗後會被作為廢物丟棄。在循環經濟中，廢物可作為原料進行循環再利用，制成新產品，減少開採更多自然資源的需求，對循壞利用起著重要作用，並可通過替換原料降低制造成本，減少一次性塑料使用。

他表示，落實區域全面經濟夥伴關系協定（RCEP）後將創建一個擁有35億人口的綜合市場，為全球貿易和投資增長作出巨大貢獻。

由馬來西亞塑膠廠商公會（MPMA）舉辦的第29屆亞洲塑料論壇和第18屆東盟塑料工業聯合會會議，主題是“建立彈性和創新塑料產業”，吸引來自12個亞洲國家50名行業領袖聚集吉隆玻，共商塑料行業如何永續發展等問題。

他們也針對如何發展新塑料經濟進行討論，並介紹“馬來西亞塑料條約”的建立和多方利益相關者的合作。

林國文：亂扔垃圾才是禍首 塑料產品沒污染環境

大馬塑膠廠商公會總會長拿督林國文致歡迎詞時聲稱，塑料產品不會造成污染，亂扔垃圾和廢物管理不善，才是造成環境污染的主因。

他表示，單靠塑料工業不能解決亂丟垃圾的問題，政府、環境團體和非政府組織等必須聯手合作，從教育著手改變人民的管理垃圾意識。

出席活動者尚有馬來西亞塑膠廠商公會名譽會長曾國城、副會長謝詩俊和東盟塑料工業聯合會代表阿克卡錫。