55%煙民願戒煙 李文材：吸煙率降2%

（吉隆坡15日訊）衛生部副部長李文材說，他樂見我國有55%的煙民表明願意戒煙，而吸煙率已呈現下降2%趨勢，因此，該部將和私人企業及社區藥劑行提供戒煙醫療服務，鼓勵煙民戒煙。

他為“2019年最健康職場峰會”主持開幕禮後提及，2019年AIA Vitality大馬最健康職場調查顯示員工出現“缺勤和假性出席”的問題，其實是在每個國家或地區皆常見的狀況，這也表明員工的健康未達理想水平。

他說，其中3個最重要的因素是缺乏活動、營養不良及吸煙，而這其實都可通過促進健康生活方式給予改變，以減少職場上缺席或假性出席問題。

鼓勵為員工提供休息空間

他鼓勵私人企業為員工提供足夠休息空間，同時，在員工面對壓力時，僱主也應為他們提供心理輔導的服務。

他希望所有企業能關註此事，若員工能提高工作效率，相信可提升公司生產力。

李文材在活動致詞時則聲稱，隨著每年踏入職場人數日益增多，最健康職場調查這類的努力也成為至關重要的任務，他樂見越來越多機構參與這項調查，並旨在為員工提供更好的工作環境。

“職場隨著科技進步而不斷變化和成長，企業的政策和文化也需與時俱進，以符合員工的健康和福祉需求。”

與此同時，大馬友邦保險公司首席執行員黃旗興則指出，2019年AIA Vitality大馬最健康職場調查結果，點出國內職場上出現憂鬱癥、焦慮癥的患病率及睡眼不足等問題，這些都是導致企業生產力偏低的部分因素。

他說，僱主需認知，一個較快樂及獲得充分休息的職場，更具生產力；僱主也應協助打造健康職場環境。

是否管制電子煙未有新進展

針對電子煙會否受管制的提問，以李文材為首及專家組成的監管電子煙委員會暫未有任何最新的公布。李文材聲稱，按他的了解，市面90%電子煙的煙液內都含尼古丁，而液狀尼古丁是在《1952年危險毒品法令》下受管制。

針對納閩一名未成年男孩疑因吸食電子煙導致肺部受傷被送入納閩醫院治療一事，他表示，衛生部已成立特別委員會調查。

他說，他已在兩個星期前親自到納閩醫院探望這名男孩，對方在使用輔助器呼吸後已慢慢康複，也能說話和用餐。

“此事件也成了借鑒，我們不知道電子煙是否會比傳統香煙安全，但電子煙肯定是不安全，因為我們不曉得煙內是否添加任何未知物質成分。”

針對英美煙草公司入稟法庭挑戰衛生部撤銷新推出迷你雪茄Dunhill HTL-Cigarillo銷售準證一事，李文材表示，入稟訴訟是該公司的權利，但取締走私香煙是關稅局執法組積極和認真的行動。