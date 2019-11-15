加州校園槍擊案2死3傷 亞裔高中生被捕送醫

（加州聖塔克拉利塔14日綜合外電訊）官員表示，加州一名今天過16歲生日的高中生涉嫌在校園開火，造成1名16歲女性和1名14歲男性喪命，並傷及另外3名青少年，嫌犯做案後朝自己的頭部開槍。

洛杉磯郡（Los Angeles County）警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在推特指出：“嫌犯已遭到拘捕，目前在一家當地醫院接受治療，情況危急。”

官員說，今天是這名嫌犯16歲生日。

這起槍擊案發生於今天上午7時30分左右。根據警方描述，嫌犯是亞裔男性，就讀於洛杉磯以北約65公里的索古斯高中（Saugus High School）。

洛杉磯郡警長部門警官韋格納（Kent Wegener）在記者會上指出，嫌犯自背包掏出一把點45口徑手槍後，向其他學生開火，並將最後一顆子彈留給自己。

韋格納說，除了兩名罹難學生，另兩位分別是14、15歲的女孩以及1名14歲的男孩也因而受傷。

聯邦調查局（FBI）幹員戴拉柯（Paul Delacourt）表示，此刻仍無法得知嫌犯的動機或意識形態。

洛杉磯郡警長辦公室聖塔克拉利塔穀（Santa Clarita Valley）分局透過推文說：“我們此刻認為只有一名嫌犯，不過我們正在積極調查並追查所有線索。”

索古斯高中大約有2300名學生，校內有超過12棟建築物。