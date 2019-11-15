曹觀友：批3公司設立 威省商機蓬勃發展

（大山腳15日訊）檳州首席部長曹觀友透露，州政府已批准1間制造業公司、1間農業公司及1間生物化學公司在威省設立，並將帶來3697萬令吉投資，制造117個就業機會及60個商機。

曹觀友昨午在峇東埔威省工藝學院為“人力資本及企業發展計劃”主持推展禮，致詞時這麼說。

他說，截至今年10月杪，在北馬經濟走廊的人才提升計劃（NTEP）下，檳州有18間企業注入61億令吉，制造6325個就業機會，讓438名大學生獲得工作機會。

降低大學生失業率

他說，此計劃可協助待業的大學畢業生進入職場，降低州內的失業率。檳州目前共有約2000名大學畢業生失業。

“通過此計劃，參與者將接受工作技術培訓及心理素質的提升，以加強他們的競爭力。”

他說，北馬經濟走廊共推行4項計劃，NTEP是其一，其他3項計劃是“NCER強化計劃”，即提供各領域的基本技術與技能培訓；為微型企業及中小型企業提供培訓的“NCER企業計劃”，以及為土著企業家提供財務援助的“土著簡易基金計劃”（DMB）。

北馬經濟走廊執行機構首席執行員拿督斯里哲巴星甘指出，北馬經濟走廊每年投入6000萬令吉推行以上4項計劃。

出席者有檳州行政議員拿督阿都哈林。