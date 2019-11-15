人肉霸占停車位掀罵戰 互懟沒家教

（吉隆坡15日訊）一名女子疑似在商場外附近人肉霸占停車位，並與司機起口角，女子破口大罵司機的視頻廣傳社交媒體，再次掀起網民議論。

一名網民分享日前在甲洞城市園遇到人肉霸占停車位的經历。據網民所述，由於當地永旺（AEON）商場剛開不久，人潮較多，網民與家人花了不少時間找停車位。等到發現有停車位時，卻看到一名女子站在停車格。網

“我跟她說我們要停車，她說‘我朋友要來了。’”

在兜轉幾圈仍找不到停車位後，網民發現該名女子依然站在原來的停車位，同時看到有數輛車子也試圖泊入該停車位，但女子依然站在那里不讓位。

網民表示，在找到停車位後，母親向那名女子說，這樣人肉霸占停車位很有可能會違法而被罰款，也提到報章先前也曾報道人肉霸占停車位違法一事。

不料引來女子破口大罵，“你這麼喜歡那（停車位）讓你停好了”，女子直言自己只站了十分鐘。

女子似乎也不滿意網民母親提到罰款一事，覺得對方冒犯了她，更因此指對方沒禮貌。

網民的妹妹在一旁將整件事情錄下，網民將視頻放上網後引起熱議，有人認為女子不應該這樣人肉霸占停車位，也有網民不知道這樣是違法的，甚至會被罰款。

大馬皇家警察部隊曾在官方臉書貼文指，人肉霸位這種行為已觸犯1987年陸路交通法令第50（3）條文；該條文闡明，除了執法人員外，任何人在任何路段，或是任何停車位，為了看顧及清洗交通工具而阻礙他人，或指示任何駕駛人士在該位置停車，都是一種罪行。

“一旦罪成，觸犯者可被罰款2000令吉或監禁6個月。”

警方說，雖然這樣的情況不僅僅發生在國內，但很顯然的，這種行為是一種不負責任的行為，不僅會對別人造成困擾，也會危及自身安全。