一個學生的畢業禮 烏魯干中華小明年遷芙蓉













（芙蓉11日讯）晏斗乌鲁干中华小只有一名学生毕业！随著今年唯一的六年级学生陈慧琳毕业后，旧校舍将正式关闭，搬迁至位于芙蓉绿峰岭的新校舍，重新开始。

該校舊校舍坐落在烏魯幹中油棕園丘內，擁有82年曆史之久，雖然目前僅剩4名學生和5名老師，但校方今天還是花盡心思為“一個人的畢業典禮”準備了表演環節和頒獎典禮。

4名學生在董事長陳耀祖、家協主席陳文華、烏魯幹中華小校長許惠詒、老師和家長等人面前，帶來了簡單的手語舞蹈，以及唱了一首畢業曲；接著許惠詒為陳慧琳戴上畢業帽和移交畢業狀，儀式簡單卻深具意義。

陳慧琳在畢業生致詞時向老師及校長表示感恩之情，儘管求學生涯裡只有自己一人，但她幽默表示這樣也很幸運，因為“我一個人能獨占整間科室、老師也只是對著我一個人教學、又不需要花錢買作業，下課還有免費的早餐吃、老師還常帶我到校外比賽、兒童節還有豐富的恩物。”

不過，她也笑說，儘管一個人的求學生涯獲得了老師的額外呵護，但同時也獲得了老師的百分百關注，只要做錯事就會被老師輕易發現。

“我時常在上課時打瞌睡，無法集中精神，記得有一次，我在上課時睡著了還打呼嚕流口水，需要老師把我叫醒。我很感謝老師的循循善誘，雖然我經常心不在焉，愛在上課時睡覺，但老師並沒有放棄我，反而經常鼓勵和支持我，也包容我的缺點。”

明年在綠峰嶺新校舍開課

校長許惠詒表示，今天的畢業典禮非常特別，因為本屆畢業生將會是晏鬥烏魯幹中華小在原址的最後一名畢業生，明年開課便是在綠峰嶺新校舍。

“2017年時我們送別了當時唯一的畢業生，去年我來到這裡掌校時，並沒有六年級生，所以2018年度沒有畢業典禮；而今天這場畢業儀式，是我掌校後，在晏鬥烏魯幹中的第一次畢業典禮，也是在原址舉行的最後一次畢業儀式。”

詢及學校搬遷的進展，許惠詒指出，目前算是最後階段，但因為還沒獲得建築完工及落成准證（CCC），因此暫時還沒能招新生。

“但如果在這幾天獲得有關的准證，那應該來得及讓轉校的學生，選擇到我們的新校舍上課。”

她坦言，基於老師們需要時間適應和準備，因此在計劃上並沒有準備為明年六年級開班，但因為烏魯幹中華小有家長表示希望把兩名明年分別升上五年級及六年級的學生隨學校“搬到”綠峰嶺繼續上課，因此開班的事必須慎重考慮。

董事長陳耀祖相信，學校會在這一兩天內獲得建築完工及落成准證（CCC），若一切順利，意味著下週起，學校便可策劃把校內的東西搬到綠峰嶺新校舍。

“12月1日，我們會舉辦校友回校日，希望以前曾在這裡唸書的畢業生，或曾在這所學校任教的老師及校長回來學校看看，也歡迎大家帶著老照片，回來回憶及回味在這所學校有關的點滴。”

為華裔膠工而設高峰期學生過百

創校於1937年的烏魯幹中華小，是當時南洛園丘管理層應華裔膠工需求而設，在高峰期曾擁有過百名學生。

但幾十年後，橡膠園如今成了油棕園，裡頭的本地員工大幅減少，學校也面臨新生人數劇減，董事部因此獻議遷校。2011年3月杪，該校得到芙蓉綠峰嶺的發展商Sunrise MCL Land捐獻一片5英畝的空地，並獲得森州政府及教育部批准建校。

後來，因為土地割讓因素，發展商與建委會出現意見不合，令遷校事件拖延長達5年，直至2016年才成功完成土地割讓手續，得到市值400萬令吉、位於綠峰嶺第五區Agora花園的毗鄰土地。

本月初，新校舍的教學樓主要建築工程宣告近乎竣工，僅剩軟硬設施未安裝，雖還沒獲得完工及落成准證，但該校已鐵定會在2020年1月2日在新校舍開課。