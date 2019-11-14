指拉大盈餘9722萬 魏家祥：選擇性看財報

（吉隆坡14日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥今日駁斥財政部長兼行動黨秘書長林冠英及霹靂張哲敏州議員指拉曼大學有淨現金盈利餘9722萬令吉的說法，並指行動黨的議員選擇性看財政報告。

他說，他們兩並沒有說出事實的全部。“真正會看財政報告的人都知道，學費總收入須扣除學院開銷，包括講師薪金和建築物的維修，加上設備上的折舊，拉大的行政盈餘呈負數，也就是說單單行政運作上就虧損了1100萬令吉。”

他說，行動黨的議員不應該選擇性看財政報告，而應該看完報告的全部。

也是亞依淡國會議員的他說，2018年國陣執政時，拉大還獲得3000萬令吉的行政撥款，所以還能夠應付不敷的開銷費用。

靠儲備金利息補貼不敷支出

“拉大之所以積存了五六億令吉的儲備金，是因為馬華從1969年開始籌款，每次都把多餘的款項存放進去，所以累積到今天這筆數目。”

“拉大不像其他20所國立大學，我們不能伸手向政府要錢，我們興建的每一座建築物的一磚一瓦都是我們要去找錢的，因此在這樣的情況下，我們不像國立大學這麼幸運，我們得靠儲備金的利息去進行我們的建校計劃或補貼大學行政方面的不敷支出，這是正常的。”

“不要只看資產負債表（balance sheet），而要看盈利和虧損（Profit and lost）。”

他表示，拉大的財政報告寫得很清楚，我們確實從儲備金的利息拿出來補貼行政的不足，過後在拿到政府的3000萬令吉撥款，這些錢只要有剩餘，我們把它放回全儲備金。

他指出，拉大過後也從儲備金那里拿出5800萬令吉用在興建沙巴州的新校舍，關丹新校舍也花了5000萬令吉，單單是新校園就花了1億令吉，所以幾億令吉是很快花完的。”

他也披露，馬華計劃在5到10之年要發展吉隆坡拉大大學學院的總院，到時候會在現有校址隔壁的一塊地著手，那里現在有很多非法居住的，到時候要解決這些土地也需花很多錢，因為升格為大學需要加強設備，加大學校的規模等。

若馬華放手即批3000萬 指林冠英自行決定撥款

魏家祥也質疑林冠英口口聲聲說只要馬華放手，馬上撥款3000萬令吉給拉大的言論。

他說，假如這3000萬令吉不在今年度財政預算案的話，林冠英怎麼能夠自行決定。

“林冠英這幾天發文告回應媒體說，他已經會見了首相敦馬哈迪，而首相在10月也簽署了一份文件，我覺得的吊詭的是，假如2019年的撥款都已經準備好了，那請問這批準了這筆撥款是否有帶來國會，財長怎能繞過國會自行決定？這不是馬哈迪和林冠英的馬林有限公司，這是國會；任何撥款都必須經過國會批準 ”

行動黨霹靂州宣傳秘書兼金寶克蘭芝州議員張哲敏昨日通過媒體出示拉大2018年完整的財政報告，讓民眾檢視拉大的財務狀況是否如馬華所說的有必要調漲學費以維持拉大的開支。

針對這點，魏家祥促請對方對拉大公平，在所有私立學院都允許學費調漲的時刻，卻不讓拉大大學院調高學費是說不去的。

“你們去比較今天拉大的學費，我們只漲3至7%，其他私立大學一漲就漲了一倍。

“說拉大有儲備金就不必要政府撥行政撥款是不對的，那是政府從1972年開始就承諾要資助拉曼的，即使以前馬哈迪首度任相、擔任教育部長和財政部長時，都不曾停止給拉曼學院的撥款。”