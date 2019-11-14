司機聘匪劫老闆 搜屋搶710萬財物













（吉隆坡14日訊）一名25歲的中國雇主與本地人合夥經營名牌手提袋生意，專門負責向拿汀級顧客推銷名牌手提袋，沒有料到他聘請工作已2年的華裔私人司機卻因一時貪念，聘請印裔劫匪策劃行劫，趁雇主外出時“招兵買馬”入屋搶走共值710萬令吉財物，包括85個愛馬仕名牌手提袋。

不過，這名36歲的華裔司人司機來不及銷贓，即被警方逮捕，與3名同黨被帶上法庭面控。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭今天下午在記者會上說，這起入屋搶劫案是於上個月3日下午4時，在大使路一間住宅發生，警方在逮捕行動中起回其中81個報失手提袋。

他指出，警方初步相信嫌犯只來得及將一個手提袋以1萬5000令吉脫售，另有3個則相信由在逃的嫌犯藏了起來。

擔任私人司機2年

他透露，警方調查發現，25歲的中國雇主與本地人合夥經營名牌手提袋生意，36歲主嫌在這名雇主家中擔任私人司機2年。

“這名主嫌犯聘請印裔劫匪策劃行劫，但他為了避開嫌疑，事發時並不在場，而是由一名華裔男子佯裝成遞送員送貨，再由4名印裔男子趁機闖入屋內，先後將保安人員和園丁五花大綁。”

馬茲蘭說，這些嫌犯闖屋後，大肆搜刮，搶走85個愛馬仕手提袋、10枚金戒指、一條鑽石項鍊、3雙耳環、一輛豐田Alphard休旅車、一台手提電腦及一台閉路電視解碼器，總值710萬令吉。

他指出，警方接獲投報後，迅速於事發當天在森美蘭芙蓉地區尋回該輛報失休旅車，隔天在泗岩沫地區逮捕主嫌。經過調查後，警方於上個月24日先後在森美蘭、雪邦和蕉賴地區逮捕2名印裔和1名華裔男子，並在一輛車上起獲包括81個手提袋在內共值600萬令吉的失竊財物。

他說，這些被捕嫌犯年齡介於24至47歲，他們都已被提控上庭。

馬茲蘭說，除了主嫌被控教唆罪名之外，餘者皆被控結夥搶劫和持械搶劫罪名。