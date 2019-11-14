【丹絨比艾補選】敦馬：國家優先 各族課題擺一邊





（笨珍14日訊）首相敦馬哈迪指出，國家課題更重要，各族面對的不同課題可以先擺一邊，再慢慢找方式解決。

“華裔有華裔課題，印裔有印裔課題、巫裔有巫裔課題，不可能照顧到所有課題。如果政府滿足了一個族群的課題，又有另一個族群不滿，我們先關注國家課題。”

丹絨比艾補補選在際，統考和拉曼大學學院課題再度成為焦點，馬哈迪今日在選區助選時，受到記者詢問時表示，各族皆有各自關注的課題，而政府會從國家需求的角度來思考和應對。

馬哈迪說，政府不能只是照顧單一族群。“我們會設法解決爭議，因為我們知道，身在馬來西亞，我們無法總是滿足所有人。我們沒可能讓所有族群都稱心滿意。”

“我也經常說，當我們發現所有族群都不滿意的時候，意味着我們處理的很好。如果只有一方滿意，其他人都感到不滿（那才是問題）。”

另外，他也說，由始至終，是對手（指國陣）先開始玩弄種族課題。

“他們當時高呼要選民支持馬來人及穆斯林候選人，現在又要選民支持一個不是穆斯林的候選人。”

指有人故意激怒華社

他指出，有心人士故意要激怒華人，因此才會出現丹絨比艾補選土團候選人卡敏傳單上，有“優先投選穆斯林”的字眼。

希盟昨日在龜咯舉行大型政治講座會，馬哈迪為壓軸主講者，而會場上出現了一張傳單，封面介紹卡敏為希盟候選人，封底則印有偌大的“購買穆斯林產品活動”標志，下方寫有“優先投選穆斯林”字眼。

青年及體育部長賽沙迪昨晚率先在推特上否認該傳單是希盟所為，並且認為這是有人在蓄意陷害。

馬哈迪今早在記者會上主動提及這個事件，間接否認該傳單是希盟所發出的。他表示，華人並非是笨蛋，不會相信這些謊言。他說，華人會在這次補選中會支持希望聯盟，也斷然不會被這樣的伎倆所影嚮。

他提醒丹絨比艾的選民小心國陣的各種謊言，他也深信選民不是笨蛋，他們也經歷過14屆的大選，雖然這是一場補選，他希望丹絨比艾選民小心國陣的各種謊言。

他表示，國陣一直在欺騙選民，甚至展示他身穿藍色衣服的照片，制造他還在國陣旗幟的印象，在為國陣的2號候選人拉票，而這明顯是一個騙局。

“我告訴他們，希盟代表全民，我是全民的首相。”

大馬航空安全評級被下調 敦馬盼FAA解釋以改善

針對美國聯邦航空管理局（FAA）下調大馬航空安全評級一事，馬哈迪強調，馬來西亞的吉隆坡國際機場是全球20大機場之一，政府希望能知道該管理局為何會做出這個決定，以做出改善和改進。

他說，如果能獲得相關的解釋，當局就能夠做出改善。

他說，馬來西亞控股公司獲得了土耳其伊斯坦布爾機場的信任，現在也有許多國家也邀請馬來西亞人協助運營當地的機場，而本地的飛機師也獲得印尼、中國、阿拉伯等國家的航空公司接納。

“我們的國民在外國工作，他們不是外來者，他們是專業人士如飛機師、工程師、土木工程師，他們值得被尊重，他們的薪金與歐洲的專業人士一樣。”

與華團領袖吃早餐 敦馬讚大馬華裔

首相敦馬哈迪到丹絨比艾選區助選，並在今早與當地華團領袖享用早餐。他說，馬來西亞華人如今在世界各地的各個領域表現非常成功，在介紹自己時也以馬來西亞人自稱。

馬哈迪指出，如今他到任何地方都會發現有來自馬來西亞的華人所經營的企業，而他們自稱為馬來西亞人。

“我到阿塞拜疆也看到很多馬來西亞人，他們在當地石油業企業工作，在曼谷也有很多馬來西亞人，用本身的專業知識在當地工作。”

馬哈迪認為，這意味著，馬來西亞比以往更加進步了，而這些進步來自於國家由各個種族組成，但卻能夠一起和平相處。他也重提我國在英殖民時候，當時政府是看到馬來人、華人和印度人能夠和平相處，才允許我國獨立。

“雖然有一些人企圖想要破壞，但我們希盟政府不會對這些作為妥協，也不會杯葛任何一個群體。”