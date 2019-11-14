警找180人 涉商業罪案快現身助查

（吉隆坡14日訊）武吉阿曼商業罪案調查部在上個月展開“逮捕令行動”追捕310人，今日再公布其中180人的身分，呼籲他們自首，協助調查積累已久的案件。

全國警察商業罪案調查總監拿督斯里查卡利亞指出，180人涉及各種商業罪案，當中有男有女，來自各年齡階層。

“警方呼籲這180人現身協助警方完成調查工作。”

查卡利亞說，警方自上次公布117名涉及大耳窿案件的男女身分後，已有67人現身助查，當中28人已被控，其他人有些還在調查，有些則在等待副檢察司的進一步指示。

此外，查卡利亞說，警方今年至今在雪州、隆市、柔佛、霹靂及森州等地，搗破20個詐騙了779人的“不存在貸款”犯罪集團，逮捕174人，並將63人提控上庭。

他說，該部今年至今共接獲4287宗類似投報，涉及款項達5725萬令吉，去年則有4172宗投報，涉及款額3593萬令吉。

“根據警方調查，被騙的受害者中不乏一些受教育且高薪的人士，包括銀行職員，他們當中有些可能涉及賭博，一些則可能需要資金周轉，急需借錢而被騙。”

查卡利亞也揭露，警方也發現，當中一些受害者也是騙子，他們試圖騙人，結果反過來被騙，最終向警方投報。

“這個詐騙手法要求貸款者先給錢做手續費，才能貸款，當中一些騙子要求的金額甚至高過受害者想貸款的數額，這根本不合理。”

為此，警方呼籲公眾若要借錢，千萬要通過合法渠道，以免受騙。

社媒溝通行騙 調查棘手

查卡利亞說，這些“不存在貸款”詐騙多數通過社交媒體或通訊軟件溝通，導致警方在調查中面對困難。

另一方面，他說，警方過去9年來接獲5655宗大耳窿相關的投報，涉及總額達1億4235萬令吉。

“警方已逮捕3211人助查，當中1114人已被提控上庭。”

他說，在今年至今警方就接獲1029宗涉及1803萬令吉的案件，去年同比則有665宗涉及978萬令吉的案件，相比之下有所提升。