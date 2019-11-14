【中美貿易戰】談判再遇波折 中拒承諾巨額購農產品

（華盛頓14日訊）中美雙方官員正尋求敲定首階段貿易協議的文本，但報導指雙方談判上再遇到障礙。《華爾街日報》引述消息人士指，美國總統特朗普曾表示，中國同意每年購買價值500億美元（約2079億令吉）的大豆、豬肉及其他農產品，但中方對協議文本中加入具體數字的承諾持謹慎態度，不希望協議會一面倒對美國有利。

報導引述一名中國官員說，希望在協議中加入彈性，如果日後貿易緊張局勢升級，中方隨時可以停止購買。

不希望一面倒向美國

美國財經頻道CNBC報道指，美方一直要求北京在保護知識產權及限制強制技術轉移方面作出更多讓步，但中國官員抵制美方的要求。

白宮貿易顧問納瓦羅則駁斥有關報導，稱談判進展順利，希望外界勿聽信謠言。

另外，路透社訪問100名經濟學家，有大約40人預期中美在2020年都未能就貿易問題達成永久性的協議。一名經濟學家指，受到貿易談判進展及經濟環境影響，美國經濟反彈預計沒那麼快出現。

金磚國斥保護主義 吁加強貿易投資

（巴西利亞14日訊）金磚國家領導人抨擊在全球放緩之際，出自政治動機的保護主義，並誓言將全力對抗這股趨勢。

中國、俄羅斯、印度、巴西與南非領導人出席在巴西舉行的金磚國家領導人年度峰會，呼籲加強金磚國家之間的貿易與投資，並敦促金磚國家新開發銀行為基建與可持續的增長注入更多資金。

中國國家主席習近平指，保護主義以及霸凌逆流對國際貿易造成衝擊，為全球經濟增添下行壓力。

俄羅斯總統普汀引述國際貨幣基金組織(IMF)的預估表示，自2018年開始以來，全球成長率不間斷地下滑，並將來到10年來最低點。他說，“不公平競爭在貿易中廣泛使用、包括出於政治動機的單邊制裁、保護主義盛行，這些都對全球經濟產生影響。”

印度總理莫迪稱，金磚國家的投資和貿易目標必須更加雄心勃勃，並歡迎進一步降低貿易成本的建議。