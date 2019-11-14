人權組織入稟阿根廷法院 控素姬迫害羅興亞人

（布宜諾斯艾利斯14日訊）緬甸羅興亞人維權組織昨天入稟阿根廷法院，控告昂山素姬等緬甸軍政領袖在2016至2017年間對羅興亞人進行種族滅絕。這是曾獲諾貝爾和平獎的昂山素姬，首次因羅興亞人事件而被控告。

總部設於英國倫敦的英國緬甸羅興亞人組織（BROUK）入稟布宜諾斯艾利斯法院，要求對緬甸國防軍總司令敏昂萊等將領展開調查，同時要求起訴昂山素姬，指她負責監管“傾向於消滅羅興亞族”的政策。BROUK在聲明中指，為令暴力循環終結，必須將涉及種族滅絕者繩之於法，不論是否穿軍服。

BROUK這次在阿根廷提控，是根據國際法原則中的普遍管轄權，即一些違反人類普世原則的罪行，如種族滅絕及戰爭罪行等，任何法院也可對犯罪者行使刑事管轄權，而不論犯罪者國籍、居住國或與起訴國關係如何，就算罪行在起訴國以外犯下。

BROUK選擇阿根廷，因該國處理過多宗普遍管轄權個案，如西班牙佛朗哥政權的暴行等。

另外，非洲岡比亞周一亦入稟荷蘭海牙的國際法院（ICJ），就羅興亞人被屠殺控告緬甸政府。岡比亞表示，自2018年9月以來已就上述指控向緬甸提出交涉，但緬甸當局否認存在任何不當行為。

岡比亞入稟國際法院

武裝組織“若開邦羅興亞救世軍”2017年在緬甸西南部若開邦攻擊31座軍警設施，緬甸軍方鎮壓，向羅興亞全族還擊，約一萬人被殺、約74萬人逃至鄰國孟加拉淪為難民。聯合國去年發表調查報告，直指身為國務資政的昂山素姬助長暴行，並定性緬甸軍鎮壓和輪姦羅興亞人有種族滅絕意圖。